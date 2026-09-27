۳۰۹ کودک بازمانده از تحصیل در قزوین جذب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضایی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین با تشریح برنامه شناسایی، جذب، نگهداشت و آموزش کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: در این طرح، هدف فقط شناسایی افراد نیست و مراحل جذب، نگهداشت و آموزش آنها نیز دنبال می‌شود.

وی افزود: در دوره ابتدایی، هر دانش‌آموز در سن متعارف شش تا ۱۱ سال که به هر دلیل از آموزش بازمانده باشد، باید به چرخه تحصیل بازگردد و برای سایر گروه‌های سنی نیز متناسب با شرایط، مسیر ادامه تحصیل مشخص شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین ادامه داد: اگر فردی از ابتدا وارد مدرسه نشده باشد، پیشنهاد می‌شود در آزمون آخرین پایه ابتدایی یعنی پایه ششم شرکت کند و در صورت قبولی، چنانچه در سن متعارف متوسطه اول یعنی ۱۲ تا ۱۴ سال قرار داشته باشد، در مدارس متوسطه اول روزانه ادامه تحصیل دهد.

رضایی اضافه کرد: افراد بالای ۱۴ سال و زیر ۱۸ سال نیز می‌توانند در مدارس بزرگسالان ادامه تحصیل دهند و در صورتی که فرد در آزمون پایه ششم موفق نشود، باید در حوزه سوادآموزی قرار گیرد.

نرخ جذب خالص ابتدایی به ۱۰۰ درصد رسید

وی با اشاره به شاخص نرخ جذب خالص شش‌ساله ابتدایی گفت: این شاخص از ۹۷.۶۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ درصد در سال گذشته رسیده است.

رضایی افزود: نرخ جذب کل دوره ابتدایی نیز از ۹۸ درصد در سال گذشته به ۹۹.۵۱ درصد رسیده و رشد این شاخص نشان‌دهنده افزایش پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی است.

وی با اشاره به وضعیت سایر استان‌ها گفت: استان زنجان با نرخ ۹۹.۵۸ درصد در رتبه نخست قرار دارد و استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و اردبیل نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند؛ سیستان و بلوچستان نیز با ۹۳.۸۳ درصد در آخرین رتبه قرار دارد.

جذب ۳۰۹ کودک بازمانده از تحصیل در قزوین

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها گفت: در شهرستان دشتابی ۶۱ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که از این تعداد ۲۷ نفر جذب شدند.

رضایی ادامه داد: در مجموع ۳۰۹ نفر در استان قزوین جذب شده‌اند و پیگیری برای تعیین تکلیف سایر افراد شناسایی‌شده نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به ضرورت پالایش اطلاعات کودکان شناسایی‌شده افزود: همه افرادی که در سامانه به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی می‌شوند، لزوماً شرایط یکسانی ندارند و پس از بررسی مشخص می‌شود که برخی کودکان آموزش‌ناپذیر هستند، برخی از کشور خارج شده‌اند و برخی نیز به دلایل مختلف نیازمند حمایت دستگاه‌های دیگر هستند.

۱۱۲ کودک نیازمند حمایت دستگاه‌های دیگر شناسایی شدند

رضایی گفت: در جریان پالایش اطلاعات، ۱۱۲ نفر شناسایی شدند که نیازمند حمایت هستند؛ بخشی از این افراد نیازمند حمایت‌های مالی و غذایی و گروهی نیز نیازمند حمایت بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی هستند.

وی افزود: برخی دیگر نیز برای دریافت خدمات پزشکی و تخصصی نیاز به معرفی و حمایت دارند و در کنار این موارد، روند پیگیری برای جذب افرادی که امکان بازگشت به مدرسه دارند، همچنان ادامه دارد.