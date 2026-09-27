  1. هنر
  2. تئاتر
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

«رومولوس کبیر» در نوفل‌لوشاتو خوانش می‌شود

«رومولوس کبیر» در نوفل‌لوشاتو خوانش می‌شود

نمایشنامه‌خوانی «رومولوس کبیر» نوشته فردریش دورنمات، با ترجمه زنده‌یاد حمید سمندریان و به کارگردانی مرتضی صباحی در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «رومولوس کبیر» نوشته فردریش دورنمات، با ترجمه زنده‌یاد حمید سمندریان و به کارگردانی مرتضی صباحی، شنبه ۱۱ مهر در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود.

این اثر به تهیه‌کنندگی داود نامور و با حضور سهیل سمیاری، مهناز ذوالفقاری، میثم نجفی، علیرضا ضیایی، عباس دکامی، هانیه مقام‌آسا، نوشین متقی، رضا طهماسبی، محمدحسین نوائی، آرنیکا رحیمی، ارغوان کرمی، صدف بالکانی، ساغر مینایی، آروین گلی و امیرعلی اسماعیل‌کاشی نمایشنامه‌خوانی می‌رود.

سهیل سمیاری سرپرست تیم کارگردانی است و محمدحسین نوائی و نسترن زینلی به‌عنوان دستیاران کارگردان در این پروژه حضور دارند.

آرمان صادقی مشاور رسانه و روابط عمومی، امیرحسین علیزاده طراح پوستر، مونا جعفری عکاس و ملیکا پناهی مسئول امور هماهنگی این نمایشنامه‌خوانی هستند.

بلیت این نمایشنامه‌خوانی از طریق سایت تیوال قابل تهیه است.

کد مطلب 6960118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها