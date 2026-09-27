به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامهخوانی «رومولوس کبیر» نوشته فردریش دورنمات، با ترجمه زندهیاد حمید سمندریان و به کارگردانی مرتضی صباحی، شنبه ۱۱ مهر در عمارت نوفللوشاتو برگزار میشود.
این اثر به تهیهکنندگی داود نامور و با حضور سهیل سمیاری، مهناز ذوالفقاری، میثم نجفی، علیرضا ضیایی، عباس دکامی، هانیه مقامآسا، نوشین متقی، رضا طهماسبی، محمدحسین نوائی، آرنیکا رحیمی، ارغوان کرمی، صدف بالکانی، ساغر مینایی، آروین گلی و امیرعلی اسماعیلکاشی نمایشنامهخوانی میرود.
سهیل سمیاری سرپرست تیم کارگردانی است و محمدحسین نوائی و نسترن زینلی بهعنوان دستیاران کارگردان در این پروژه حضور دارند.
آرمان صادقی مشاور رسانه و روابط عمومی، امیرحسین علیزاده طراح پوستر، مونا جعفری عکاس و ملیکا پناهی مسئول امور هماهنگی این نمایشنامهخوانی هستند.
بلیت این نمایشنامهخوانی از طریق سایت تیوال قابل تهیه است.
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