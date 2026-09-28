به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی اظهار کرد: دکتر عبدالرحمان رحیمی، از اهالی روستای جهانآباد افشار قزوین، همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، موقوفهای را در استان قزوین به ثبت رسانده است که عواید آن در بخشهای مختلف هزینه خواهد شد.
وی افزود: یکی از نیتهای این موقوفه، ایجاد و پشتیبانی از حسینیه «رضیالوالدین» در روستای جهانآباد است که از محل درآمد موقوفه، برنامههایی از جمله روضهخوانی، اطعام در دهه اول محرم، مراسم تاسوعا و عاشورا، ایام فاطمیه، جشنها و سوگواریهای اهلبیت(ع)، میلاد امام حسن مجتبی(ع)، جلسات قرائت قرآن در ماه رمضان، اطعام و برگزاری مجالس شبهای قدر تأمین خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: در کنار نیتهای مذهبی و قرآنی، ۳۰ درصد از درآمد این موقوفه نیز برای کمک به فقرا و مستمندان جامعه اختصاص یافته است.
مجیدی درباره موقوفات ثبتشده در این وقف گفت: این موقوفه شامل دو مجموعه مسکونی در روستای جهانآباد، یک باغ مثمر در قزوین، یک واحد تجاری در تهران، سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری در خیابان مسیب مرادی شهر قزوین است.
وی ارزش ریالی این موقوفه را حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اقدام نمونهای از سنت ماندگار وقف برای گرهگشایی از مشکلات مردم و ماندگار کردن بخشی از دارایی در مسیر خیر و خدمت به جامعه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین درباره نیتهای وقفهای جدید در استان نیز اظهار کرد: در سالهای اخیر موقوفات جدید در استان با نیتهایی همچون امور مرتبط با اهلبیت(ع) و قرآن، دارو و درمان، تأمین جهیزیه و حمایت از مستمندان و نیازمندان ثبت شدهاند.
مجیدی همچنین از شکلگیری یک وقف جدید در حوزه درمان کودکان خبر داد و افزود: یکی دیگر از اساتید و دانشمندان استان که در جایگاه پروفسور فعالیت دارد، املاک متعددی را برای این منظور اختصاص داده که بهزودی درمانگاه اطفال در استان قزوین راهاندازی خواهد شد و جزئیات آن اطلاعرسانی میشود.
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