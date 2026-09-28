به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آدام برودی دیگر بازیگری است که از صنعت سرگرمی وارد جبهه همبستگی با فلسطین شده و خود را فردی خواند که خواستار فلسطین آزاد است.
این بازیگر یهودی آمریکایی به شکلی بیپرده حمایت خود را از «فلسطین آزاد» اعلام کرده و گفته است که پیش از این هم به طور گسترده در صحبتهای خصوصی از فلسطین دفاع کرده بود، اما به ندرت به شکل علنی به آن پرداخته بود.
برودی که در حال حاضر در نقش خاخام نوح روکلوف در سریال «هیچ کس این را نمیخواهد» نتفلیکس حضور دارد، سخنان خود را در مصاحبه با GQ بیان کرد.
برودی در پاسخ به این سوال که اسرائیل و غزه چگونه در پیامهای سیاسی او وارد شدهاند، تأئید کرد که تا حد زیادی از بحث عمومی درباره این موضوع اجتناب میکرد.
وی گفت: راستش به شکل خصوصی در مورد آن زیاد صحبت کردهام، اما خیلی علنی در این مورد صحبت نکردهام.
وقتی مصاحبه کننده پرسید که آیا میخواهد این موضوع را به شکل عمومی مطرح کند، برودی پاسخی صریح داد و پاسخش این بود: میتوانید من را به این دلیل که فکر میکنم این یک نسلکشی است، سرکش بخوانید.
بازیگر «جیغ ۴» با بیان اینکه تغییر نگرش به چنین رنج عظیمی که فلسطینیها تحمل میکنند، ضروری است، گفت: این افتضاح است که این همه مرگ و بدبختی را متحمل شدهاند، اما احساس میکنم دیگر این وضعیت دارد به نقطه شکستی میرسد که باید خیلی قبلتر میرسید. من امیدوارم که دولت دیگری واقعاً بتواند کارهای خوبی انجام دهد و این سیاستها را اصلاح کند و به رفع وضعیت بدی که وجود دارد کمک کند.
سخنان برودی در جریان بحث گستردهتری درباره فعالیتهای سیاسی در هالیوود و اینکه آیا صنعت سرگرمی محافظهکارتر شده است یا خیر، بیان شد.
برودی در پاسخ به این سوال که آیا او معتقد است این تغییر رخ داده است یا خیر، پاسخ داد: بله، به نظرم صراحتا اینطور است. باز هم از آنجا که یک طرف قدرت بیشتری دارد، منطقی است که افراد را به دلایل جذاب بودن به سمت خود بکشاند؛ به بهانه تفکر گروهی، رفاه فردی، پول و موفقیت.
برودی گفت که همهگیری کووید-۱۹، بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری و جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، تفاوتهای سیاسی در صنعت سرگرمی ایجاد کرده که او قبلاً شاهدش نبود.
این بازیگر ادامه داد: در بحبوحه کووید، دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، جنگ اسرائیل علیه غزه، واقعاً برخی از باورهای متفاوت مطرح شد که من نسبت به آنها ناآگاه بودم و حتی امیدوار به وجودشان نبودم.
برودی همچنین گفت که به عمد از طرح مسائل سیاسی در حضورهای تبلیغاتی خودداری نکرده و بیشتر مصاحبهها صرفاً بر کارهای تلویزیونی او متمرکز بودهاند.
سخنان این بازیگر آمریکایی همزمان با سخنان مشابهی از فلورانس پیو، بازیگر بریتانیایی طرح شد که گفت این روزها افراد بیشتری در هالیوود به طور علنی درباره حمایت از مردم فلسطین موضعگیری میکنند.
این سخنان پس از مجموعهای از ابراز همبستگی بسیار مشهود با فلسطین از سوی هنرمندان و بازیگران، از جمله جنجال اخیر پیرامون حذف مکلمور از تور «حلقه» اد شیرن و لغو متعاقب چندین اجرا، منتشر شد.
ملیسا باررا بازیگر مکزیکی که سال ۲۰۲۳ به دنبال پستهای رسانههای اجتماعی در حمایت از فلسطینیان از مجموعه «جیغ» اخراج شد، این هفته گفت که تماشای حمایت هنرمندان از مکلمور او را احساساتی کرده زیرا در آن زمان هیچ همبستگی عمومی قابل مقایسهای با فضای امروز، دریافت نکرد.
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