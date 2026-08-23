هدیه بیمه مرکزی به مردم؛ ۱۰۰ درصد جرائم بیمه شخص ثالث بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، نهاد ناظر صنعت بیمه طی اطلاعیهای اعلام کرد: جرائم بیمهای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث، به مناسبت آغاز هفته دولت، همزمان با هفته وحدت و اعیاد با سعادت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به مدت ۱۲ روز بهصورت صد درصدی بخشوده میشود.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی در راستای اجرای بند «۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جرائم مربوط به بیمهنامه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه مشمول بخشودگی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، به منظور تسهیل خرید بیمهنامه شخص ثالث، کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای، حمایت از اقشار مختلف جامعه و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ بیمه، این طرح از روز دوشنبه ۲ شهریور تا پایان روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۱۲ روز، اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است، بخشودگی جرائم، مشمول خرید بیمهنامه شخص ثالث یکساله است و دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه میتوانند در مهلت مقرر نسبت به تهیه بیمهنامه اقدام کنند.
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