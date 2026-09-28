به گزارش خبرنگار مهر، مظفر علیشائی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و بررسی طرح پیشنهادی ایجاد فضای تعاملی، آموزشی و خدماتی هفته تربیت بدنی و ورزش که با حضور رؤسا، نوابرؤسا و دبیران هیأتهای ورزشی استان برگزار شد، اظهار کرد: هفته تربیت بدنی فرصت مناسبی برای معرفی عملکرد هیأتهای ورزشی و تبیین نقش ورزش در سلامت و نشاط عمومی جامعه است.
وی افزود: باید از این ظرفیت برای افزایش مشارکت شهروندان در ورزش همگانی استفاده کنیم، چرا که هنوز نگاه مثبت و جامعی نسبت به ورزش همگانی وجود ندارد و حتی برخی مدیران و دستگاههای اجرایی نیز به فواید ورزش و تأثیر آن بر سلامت جامعه توجه کافی ندارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: شاید ما و برخی دستگاههای متولی نیز در زمینه توسعه ورزش همگانی به اندازه کافی موفق عمل نکردهایم؛ در غیر این صورت میتوانستیم شاهد حضور ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم در فعالیتهای ورزش همگانی و توجه بیشتر آنان به سلامت خود باشیم.
علیشائی ادامه داد: با فرهنگسازی و آگاهیبخشی درباره اهمیت ورزش و نقش آن در تضمین سلامت میتوان بخشی از جامعه را به فعالیتهای ورزشی علاقهمند کرد.
وی با بیان اینکه ورزش باید در زندگی روزمره مردم و خانوادهها نهادینه شود، گفت: همانگونه که گاهی دانش کسبشده در دانشگاهها به شکل مطلوب در جامعه کاربردی نمیشود، در حوزه ورزش نیز نتوانستهایم فعالیت بدنی را در خانوادهها نهادینه کنیم تا مردم بتوانند ورزش را در همه جا، در هر زمان و به سادهترین شکل انجام دهند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین خاطرنشان کرد: باید مدلهای مختلفی برای نهادینه کردن ورزش در جامعه طراحی و اجرا کنیم تا بتوانیم به اهداف خود در زمینه توسعه ورزش همگانی دست پیدا کنیم.
علیشائی با اشاره به طرح «باشگاه پارک» اظهار کرد: این طرح با وجود مزیتهای فراوان هنوز اجرایی نشده و لازم است همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط برای تحقق آن همکاری کنند تا زمینه توسعه و نهادینه شدن ورزش همگانی فراهم شود.
وی بر ضرورت حضور جدی دستگاههای اجرایی در این حوزه تأکید کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی میتواند درباره مضرات کمتحرکی و پیامدهای آن اطلاعرسانی کند و دانشگاهها نیز باید ورزش را در سرفصلهای خود جدی گرفته و به ترویج فعالیت بدنی در میان دانشجویان کمک کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین از پیشنهاد برگزاری یک همایش دو روزه در پارک ملت قزوین در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: در این برنامه غرفههای متعددی برای معرفی عملکرد و فعالیت هیأتهای ورزشی برپا خواهد شد تا ضمن آشنایی مردم با ظرفیتهای ورزشی، زمینه علاقهمندی آنان به ورزش همگانی فراهم شود.
علیشائی ادامه داد: اگر مشاوره ورزشی در جامعه نهادینه شود و خانوادهها به سمت خودمراقبتی حرکت کنند و هر فرد وضعیت جسمانی و الگوی مناسب فعالیت بدنی خود را بشناسد، قطعاً مردم بیش از گذشته به سمت ورزش حرکت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: باید به رسالت مهم خود در حوزه ورزش عمل کنیم و نگاه از ورزش قهرمانی به سمت تقویت ورزش همگانی تغییر کند تا ورزش جایگاه واقعی خود را در سبد زندگی خانوادهها پیدا کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین درباره برنامههای هفته تربیت بدنی نیز گفت: اجرای منشور ورزش، تستهای سلامت، برنامههای ورزشی، فرهنگی و هنری و همچنین تجلیل از فعالان حوزه ورزش شامل ورزشکاران، مربیان، داوران و پیمانکاران از جمله برنامههای پیشبینیشده برای جشنواره هفته تربیت بدنی و ورزش خواهد بود.
در این نشست رؤسا، نوابرؤسا و دبیران هیأتهای ورزشی استان قزوین نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای برگزاری برنامههای هفته تربیت بدنی و ورزش ارائه کردند.
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