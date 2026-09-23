رسانه ازبکی: عربستان به دنبال تعلیق فوتبال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، برخی اقدامات کشورهای منطقه ممکن است به تعلیق فعالیت فوتبال ایران و در نهایت محرومیت تیم ملی فوتبال کشورمان از حضور در جام ملت‌های آسیا منجر شود.

رسانه «championat» ازبکستان نوشت: تعدادی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی تلاش می‌کنند پیش از آغاز جام ملت‌های آسیا، با اعمال فشار بر فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) زمینه تعلیق موقت فعالیت فوتبال ایران را فراهم کنند.

در صورت تحقق چنین اقدامی، تیم ملی فوتبال ایران نیز ممکن است از حضور در جام ملت‌های آسیا کنار گذاشته شود.

منابع آگاه از این موضوع مدعی شده‌اند که این طرح در محافل بین‌المللی شباهت زیادی به سناریویی دارد که پیش از این در قبال فوتبال روسیه به اجرا درآمد و در نهایت منجر به محرومیت تیم‌های روسی از حضور در رقابت‌های بین‌المللی شد.