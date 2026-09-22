به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در نامهای که روز دوشنبه برای اعضای شورای فیفا و روسای ۲۱۱ فدراسیون عضو ارسال کرده، از آمادگی خود برای گفتگو درباره اصلاحات در ساختار مدیریتی این نهاد خبر داده است.
نشریه «اتلتیک» نوشت: اینفانتینو در این نامه به طرح جنجالی «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) نیز پرداخته و دو پیشنهاد مشخص را پیش از نشست شورای فیفا در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) مطرح کرده است.
رئیس فیفا در نخستین پیشنهاد خود اعلام کرده است که از شورای فیفا خواهد خواست بررسی مستقل و خارجی درباره چارچوب فعلی حکمرانی این نهاد در خصوص طرحهای راهبردی بزرگ انجام شود و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود این ساختار ارائه شود.
او همچنین پیشنهاد کرده است شورای فیفا یک فرآیند مشاوره مستقیم ساختاریافته و زمانبندیشده با کنفدراسیونها، فدراسیونهای عضو و سایر ذینفعان برگزار کند تا راههای تقویت فرآیند تصمیمگیری در این نهاد مورد بررسی قرار گیرد.
اینفانتینو در این زمینه تاکید کرده است که این مشاوره باید شامل پیشنهادهای مشخصی درباره مشارکت زودهنگام نهادهای مختلف، نقش و وظایف رئیس فیفا، هیئت اجرایی، شورای فیفا و کنگره این نهاد و همچنین راهکارهای عملی برای افزایش شفافیت، مشارکت و پاسخگویی در تصمیمهای مهم و راهبردی باشد.
رئیس فیفا همچنین تاکید کرده است که فرآیندهای دموکراتیک، استقلال و اقتدار ورزشی فیفا هرگز برای فروش نبوده است» و افزود: آنها برای فروش نیستند و هرگز نیز نخواهند بود.
در صورت طرح پیشنهادهای اینفانتینو، تصمیمگیری درباره ادامه روند آنها بر عهده شورای فیفا خواهد بود. شورای فیفا نهاد اصلی تصمیمگیرنده در این سازمان است و ۳۷ عضو دارد.
اینفانتینو پس از افشای طرح بحثبرانگیز «فیفا فوروارد اینترپرایز» با انتقادها و فشارهای زیادی روبهرو شده است. بر اساس این طرح که در رسانهها منتشر شد، شرکت سرمایهگذاری آمریکایی «تراو ایترنال» به مدیریت جاشوا کوشنر قرار بود بخشی از فعالیتهای تجاری و رویدادی فیفا، از جمله رقابتهای جام جهانی مردان و زنان، را در اختیار بگیرد.
این طرح که پیش از رسیدن به مرحله رسمی کنار گذاشته شد، نیازمند موافقت شورای فیفا و سپس تصویب اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو بود. بر اساس پیشنهاد اولیه، قرار بود ۲۰ درصد از این بخشها در ازای ۴.۲ میلیارد دلار واگذار شود.
اینفانتینو در نامه اخیر خود درباره این طرح تاکید کرده است که پیشنهاد مذکور به معنای واگذاری کنترل یا اختیارات فیفا در تصمیمهای ورزشی نبوده است.
او افزود: این پیشنهاد پیش از آنکه فرآیندهای نهادی برنامهریزیشده فیفا تکمیل شود و پیش از آنکه به طور کامل به شورای فیفا و فدراسیونهای عضو ارائه شود، در فضای عمومی مطرح شد. من میپذیرم که این اتفاق بدون ارائه تمامی جزئیات و زمینههای لازم، باعث نگرانی شد و این تصور را ایجاد کرد که تصمیمها از قبل گرفته شدهاند؛ در حالی که چنین نبود.
رئیس فیفا ادامه داد: این موضوع صرفاً یک پیشنهاد بود، نه یک تصمیم، و همواره منوط به دریافت تاییدیههای لازم از شورای فیفا و فدراسیونهای عضو بود. این پیشنهاد اکنون پس گرفته شده و دیگر دنبال نخواهد شد.
اینفانتینو همچنین تاکید کرده است که تجربه طرح FFE یک نکته مهم را برای فیفا روشن کرده است: یک هدف ارزشمند باید از فرآیندی برخوردار باشد که اعتماد عمومی را جلب کند. ایدههای بزرگ باید از طریق نهادهایی شفاف و مورد اعتماد شکل بگیرند، مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت درباره آنها تصمیمگیری شود. این مسئولیتی است که من آن را بسیار جدی میگیرم.
رئیس فیفا در بخش دیگری از نامه خود تاکید کرده است که کنار گذاشته شدن طرح FFE از جاهطلبی این نهاد برای سرمایهگذاری بیشتر درآمدهای فیفا در فوتبال کم نمیکند.
او گفت فیفا همچنان به دنبال راهکارهای پایدار برای افزایش منابع مالی خود خواهد بود و افزود: آنچه تغییر میکند، جاهطلبی ما نیست، بلکه قدرت و استحکام فرآیندی است که ایدههای بزرگ از طریق آن شکل میگیرند، مورد آزمایش قرار میگیرند و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
اینفانتینو در حالی بر ادامه فعالیت خود تاکید دارد که در هفتههای اخیر با فشارهایی برای کنارهگیری از ریاست فیفا مواجه شده است. الکساندر چفرین، رئیس یوفا، و ویکتور مونتاگلیانی، رئیس کونکاکاف، از جمله افرادی بودهاند که خواستار کنارهگیری او شدهاند.
با این حال، اینفانتینو پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد در انتخابات ریاست فیفا که در ماه مارس برگزار میشود، شرکت کند. او در حال حاضر تنها نامزد این انتخابات است و سایر نامزدها تا ۱۸ نوامبر فرصت دارند برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کنند.
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