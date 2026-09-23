به گزارش خبرنگار مهر، «یوگنی موروزوف» به دلیل مصدومیت نمی‌تواند تیم ملی فوتبال روسیه را در دیدارهای پیش‌رو مقابل ایران، نامیبیا و نیجریه همراهی کند.

باشگاه لوکوموتیو با اعلام این خبر در رسانه اش نوشت: مدافع ما به دلایل پزشکی نمی‌تواند در دیدارهای تیم ملی مقابل ایران، نامیبیا و نیجریه حضور داشته باشد. او در حال حاضر در اختیار باشگاه قرار دارد و روند درمان و بازتوانی خود را دنبال می‌کند.

موروزوف ۲۵ ساله تاکنون ۱۰ بازی برای تیم ملی روسیه انجام داده و یک گل نیز به ثمر رسانده است.

همچنین، «ماتوی صفونوف» دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه از هواداران این تیم خواست برای حمایت از ملی‌پوشان در دیدارهای تدارکاتی پیش‌رو به ورزشگاه بیایند.

صفونوف خطاب به طرفداران تیم ملی روسیه گفت: هواداران عزیز، حمایت شما مثل همیشه برای ما بسیار مهم است. بدون شک بازی کردن در خانه و در حضور ورزشگاه‌های پر، حس بسیار خوبی دارد. بنابراین برای حمایت از ما به ورزشگاه بیایید، دیدارهای تدارکاتی‌مان را از نزدیک تماشا کنید و با هم برای کسب پیروزی تلاش کنیم.

تیم ملی روسیه از سال ۲۰۲۲ به دلیل محرومیت، از حضور در مسابقات تحت نظارت فیفا و یوفا کنار گذاشته شده و از آن زمان، شاگردان والری کارپین تنها در دیدارهای دوستانه به میدان رفته‌اند. تیم های ملی فوتبال روسیه و ایران روز هفتم مهر در شهر کازان به مصاف هم می روند که این بازی دومین دیدار تدارکاتی برای ملی پوشان کشورمان و اولین بازی برای بازیکنان روسیه در فیفادی جاری خواهد بود.