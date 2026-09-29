«تا مرز جهنم» بهترین فیلم ترسناک جشنواره پرویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «تا مرز جهنم» به نویسندگی و کارگردانی حسام دهقانی که از اول تا چهارم مهر برابر با ۲۳ تا ۲۶ سپتامبر در بخش مسابقه یازدهمین دوره جشنواره فیلم مستقل تروخیو (Trujillo Independent Film Festival) کشور پرو شرکت داشت، موفق شد جایزه بهترین فیلم ترسناک این دوره از فستیوال را به‌دست بیاورد.

«تا مرز جهنم» یک تریلر روانشناختی درباره دختری به نام هلیا است که تصمیم می‌گیرد برای رهایی از اهریمن تا تاریک‌ترین نقطه جهنم پیش برود.

این فیلم پیش از این در جشنواره‌هایی همچون فستیوال فیلم کوتاه گوآ (هند) و کوبانی شرکت داشته و جایزه بهترین بازیگر نوجوان جشنواره فیلم موموهیل سوئیس نیز به ترنم ارجمندی بازیگر نوجوان این فیلم اهدا شده است.

در این فیلم ترنم ارجمندی، توماج دانش‌بهزادی، مهدی آروم، فرزانه کارگر، مریم معینی، آریا ابراهیمی و متین شهبازی به ایفای نقش پرداختند.

برخی از عوامل ساخت این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسام دهقانی، مدیر فیلمبرداری: علی شورورزی، تدوین: بابک رضاخانی، طراحی و ترکیب صدا: مهرشاد ملک‌وتی، موسیقی متن: بابک نصیری‌خواه، طراح گریم: داریوش صالحیان، مدیر صدابرداری: مهران بهروزی‌نیا، طراح لباس: ماندانا مرادقلی، طراح صحنه: مجید صیدآبادی، دستیار کارگردان: پارسا زاهدی، مدیر تولید: ساموئل ابراهیمی، تولید گروه هنری جادوی پارس.