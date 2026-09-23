به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی فرایند تهیه و کنترل بانک اطلاعاتی آماری توافقات اراضی ۲۳۰۰ هکتاری شمال آزادراه قزوین–زنجان به ریاست جواد حقلطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت پالایش و تکمیل پروندههای مربوط به توافقات این اراضی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون یکهزار و ۳۹۷ پرونده به مساحت ۲۳۱.۹ هکتار پس از تکمیل و رفع نواقص، آماده واگذاری شده است.
حقلطفی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای تکمیلشده، دستور داد اقدامات مربوط به واگذاری یکهزار و ۳۹۷ پرونده آماده واگذاری از هماکنون آغاز شود.
وی اظهار کرد: پروندههایی که بررسی و تکمیل شده و آماده واگذاری هستند، نباید در ادامه فرایند متوقف بمانند و لازم است اقدامات مربوط به واگذاری آنها بدون تأخیر آغاز شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین افزود: همزمان با انجام مراحل واگذاری پروندههای آماده، رفع نواقص و تکمیل اطلاعات سایر پروندهها نیز باید با دقت و سرعت دنبال شود تا بانک اطلاعاتی این اراضی به مبنایی دقیق و قابل اتکا برای ادامه فرایند تبدیل شود.
اراضی ۲۳۰۰ هکتاری شمال آزادراه قزوین–زنجان از سال ۱۳۶۸ در محدوده شهری قزوین قرار دارد و مطالعات طرح جامع این اراضی از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است.
این طرح پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.
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