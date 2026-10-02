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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

شناسنامه‌دار شدن کارت‌های آزاد سوخت در سراسر کشور تا ۳ ماه آینده

شناسنامه‌دار شدن کارت‌های آزاد سوخت در سراسر کشور تا ۳ ماه آینده

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: طرح شناسنامه دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت تا سه ماه آینده در سراسر کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باصفا در برنامه تلویزیونی درباره جزئیات طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری گفت: هدف از اجرای این طرح، کاهش تصدی‌گری اپراتور در جایگاه، افزایش شفافیت و مدیریت تخصیص و برداشت سوخت، به‌ویژه در مناطق مرزی، است.

وی افزود: کارت اضطراری برای سوخت‌گیری در زمان فراموشی کارت سوخت در جایگاه‌ها ارائه می‌شد، اما به مرور میزان برداشت از این کارت‌ها افزایش یافت و در شهریورماه به ۴۰ درصد رسید.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: شناسه‌دار نبودن کارت‌های آزاد (اضطراری) مشکل‌ساز بود و موجب تصدی‌گری جایگاه‌ها و عرضه خارج از شبکه سوخت می‌شد؛ همچنین قانون، استفاده ۹۵ درصدی مردم از کارت سوخت شخصی را تکلیف کرده است.

باصفا افزود: فعلاً این طرح در برخی جایگاه‌های شهر تهران اجرا شده است، اما امیدواریم تا سه ماه آینده به سراسر کشور اجرا شود.

وی افزود: هر فردی که کارت بانکی معتبر داشته باشد، می‌تواند ظرف چند ثانیه احراز هویت کند و رسید خرید دریافت کند.

کد مطلب 6965252
سمیه رسولی

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