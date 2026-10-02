خطیب موقت جمعه کرمان: دشمنان بدانند سرنوشت متجاوزان، شکست و نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اصغر عسکری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به شرایط کشور و تأکید بر اینکه ملت ایران در حال دفاع مقدس دیگری است، گفت: دشمنان بدانند همان سرنوشتی که صدام جنگ‌افروز به آن گرفتار شد، در انتظار آنان نیز خواهد بود؛ چراکه سرنوشت متجاوزان در هشت سال دفاع مقدس، ابتدا شکست و سپس نابودی بود.

وی افزود: ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما جنگ‌ بلد است و در برابر توطئه‌ها و تهدیدها ایستاده و پیروز میدان خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه امنیت در جامعه بیان کرد: امنیت، نخستین درخواست حضرت ابراهیم(ع) بود، چراکه اگر امنیت وجود نداشته باشد، حتی امکان عبادت نیز فراهم نخواهد بود.

عسکری، با گرامیداشت ۱۳ مهرماه، روز فراجا، گفت: بر اساس بیانات امام شهید، این روز فرصتی برای توجه مردم به زحمات و تلاش‌های نیروهای انتظامی است و یکی از روشن‌ترین جلوه‌های خدمات این نیرو، شهدایی هستند که در راه تأمین امنیت تقدیم می‌شوند.

وی ادامه داد: این شهدای پرافتخار نشان‌دهنده خدمت در راه خدا هستند و امام شهید نیز زحمات شبانه‌روزی نیروهای انتظامی را در حکم جهاد فی‌سبیل‌الله دانسته‌اند.

ضرورت روایتگری از پیروزی‌های ملت ایران

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره روایت فتح ملت ایران در جنگ، گفت: هر ملتی با مشکلاتی مواجه است، اما باید راوی فتح باشیم؛ چراکه بیان برخی ضعف‌ها می‌تواند به دشمن گرا بدهد.

وی افزود: اینکه برخی به صورت مستمر مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل کشور را مطرح می‌کنند، آیا باید این مسائل را به گونه‌ای رسانه‌ای کرد که به دشمن اعلام ضعف شود؟

عسکری، با اشاره به قطع روابط آمریکا با ایران پس از تسخیر لانه جاسوسی گفت: آمریکایی‌ها پس از تسخیر لانه جاسوسی اعلام کردند روابط خود را با ایران قطع می‌کنند، اما امام فرمودند اگر آمریکا خدمتی به ملت ایران کرده باشد، همین قطع رابطه است؛ زیرا این رابطه، رابطه گرگ و میش و ظالم و مظلوم بود.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت روایتگری از پیروزی‌های ملت ایران بیان کرد: ترامپ در حالی اعلام کرده ایران پول ندارد و مجبور به تسلیم است که سربازان و مجاهدان در وزارت نفت اعلام کرده‌اند تولید و فروش نفت و دریافت پول آن برقرار است؛ بنابراین ایران هم قدرت و هم ثروت دارد و هرگز در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد.

خطیب موقت جمعه کرمان ادامه داد: آمریکا با ۴۰ تریلیون دلار بدهکارترین کشور دنیاست و در صورت هرگونه تجاوز به منافع ایران، پاسخی سریع‌تر، کوبنده‌تر و دردناک‌تر از گذشته دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده درباره آینده نقش آمریکا در منطقه گفت: اکونومیست اعلام کرده آمریکا از منطقه خارج می‌شود و ایران ابرقدرت منطقه خواهد شد، اما اصل موضوع این است که ما آمریکا را از منطقه اخراج کرده‌ایم و ایران ابرقدرت دنیاست؛ زیرا کشوری که ابرقدرت دنیا را شکست داده، خود ابرقدرت اول جهان است.

نخبگان سرمایه‌های انسانی و ملی کشور هستند

عسکری، همچنین با اشاره به دهم مهرماه، روز نخبگان، اظهار کرد: امام شهید عنایت ویژه‌ای به نخبه‌پروری و حفظ نخبگان داشتند و نخبه یکی از مهم‌ترین ثروت‌های انسانی و ملی کشور است.

وی افزود: نخبگان نیز باید قدر این جایگاه را بدانند و توانایی و ظرفیت خود را در مسیر خدمت به کشور و امت اسلامی به کار گیرند.

مطالبه برای توجه به مسئله زیست عفیفانه

خطیب موقت جمعه کرمان با تأکید بر حمایت از ارکان نظام و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: در شرایط کنونی تضعیف نظام را دنبال نمی‌کنیم و آن را حرام شرعی می‌دانیم، اما در کنار حمایت از نظام، مطالباتی نیز از سوی مردم وجود دارد.

وی افزود: یکی از مطالبات عمومی مردم، توجه به مسئله زیست عفیفانه و اتخاذ اقدامات قانونی، عملی و سنجیده درباره بی‌حجابی است؛ مسئله‌ای که به گفته وی، به برهنگی منجر شده و نظام خانواده را مورد هجوم قرار داده است.

عسکری، تصریح کرد: این مسئله از نظر قانونی، دینی، اخلاقی و سیاسی، منکر محسوب می‌شود و باید از آن جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: متدینین و خانواده معظم شهدا نسبت به این وضعیت نگران هستند و خواهان اقدام جدی، عملی و منطقی در این زمینه‌اند.

خطیب موقت جمعه کرمان خاطرنشان کرد: مسئولان اقداماتی انجام داده و تصمیماتی نیز اتخاذ کرده‌اند و امیدواریم آثار و برکات این اقدامات را در جامعه شاهد باشیم.