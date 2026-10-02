نورانی فر: نماز شاه‌ کلید اعمال و چراغ هدایت انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن نورانی‌فر در خطبه‌های نماز جمعه امروز دهم مهرماه در محل مصلی با اشاره به برگزاری اجلاسیه سراسری نماز در مشهد مقدس و بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت این فریضه الهی، اظهار کرد: تأکید بر نماز نشان‌دهنده جایگاه والای این واجب الهی در جامعه است و اقامه آن نقش مهمی در دستیابی به فتح، ظفر و رستگاری دارد.

امام جمعه موقت چناران با تأکید بر ضرورت احیای فرهنگ نماز در جامعه افزود: همه باید برای تقویت و اقامه این فریضه الهی تلاش کنند و خانواده‌ها نسبت به آموزش و اقامه نماز فرزندان خود کوتاهی نکنند.

وی ادامه داد: معلمان، اساتید، فعالان تعلیم و تربیت و دستگاه‌های فرهنگی باید در فرهنگ‌سازی نماز نقش‌آفرین باشند و برپایی نماز جماعت در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی مورد توجه جدی قرار گیرد همچنین نخبگان و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز باید نسبت به نماز به‌ ویژه نماز اول وقت، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

نورانی فر همچنین بر ضرورت توجه به اقامه نماز در ادارات تأکید کرد و افزود: ترویج نماز تنها یک وظیفه فردی نیست بلکه باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

امام جمعه موقت چناران با اشاره به هفته نیروی انتظامی و تلاش دشمنان برای ضربه زدن به مراکز نظامی و انتظامی کشور اظهار کرد: دشمنان با اقدامات خود، شماری از فرماندهان، سرداران، نخبگان و مردم را به شهادت رساندند اما فرزندان این مرزوبوم با قرار دادن جان خود در کف دست، برای حفظ عزت و امنیت کشور ایستادگی کردند.

وی افزود: دشمنان باید بدانند که در برابر وحدت و ایستادگی مردم ایران نمی‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند و توطئه‌های آنان با مقاومت ملت و تلاش نیروهای مسلح خنثی خواهد شد.

نورانی فر با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد الگوهایی همچون سوریه‌سازی، لیبی‌سازی و ونزوئلاسازی در منطقه بودند، تصریح کرد: نیروهای انتظامی، نظامی و مسلح کشور که برخاسته از متن مردم هستند با اخلاص در مسیر انقلاب و دفاع از کشور ایستاده‌اند و سختی‌ها و مشکلات فراوانی را برای حفظ امنیت و صیانت از کشور تحمل می‌کنند.

امام جمعه موقت چناران با اشاره به مسئله فلسطین و عملیات طوفان‌الاقصی گفت: رهبر انقلاب در سخنان متعدد خود به حماسه فلسطین و طوفان‌الاقصی اشاره کرده‌اند و این رویداد را نقطه عطفی در جهان اسلام دانسته‌اند.