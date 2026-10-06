به گزارش خبرنگار مهر، «کریستوف دوگاری» مهاجم سابق تیم ملی فرانسه انتقادات تندی را از کریستیانو رونالدو مطرح کرد و مدعی شد که غرور این ستاره پرتغالی در حال از بین بردن وجهه‌ای است که او طی سال‌ها برای خود ساخته است. قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ همچنین از حواشی اخیر پیرامون رونالدو و تیم ملی پرتغال ابراز تأسف کرد.

رسانه «goal» نوشت: آینده رونالدو در تیم ملی پرتغال به یکی از موضوعات جنجالی اخیر تبدیل شده و همین مسئله باعث شد دوگاری، مهاجم سابق فرانسه، به شدت از رفتار این بازیکن انتقاد کند.

دوگاری در برنامه رادیویی در شبکه «RMC Sport» گفت: این ماجرا خسته‌ام کرده است. اینکه تا این اندازه برای هم‌تیمی‌ها، هموطنان و کشورت احترام قائل نباشی، وحشتناک است.

بازیکن سابق تیم‌های میلان و بارسلونا معتقد است رفتار فعلی رونالدو با تصویری که او طی دو دهه گذشته از خود ساخته، فاصله زیادی دارد.

او ادامه داد: این اتفاق ناراحت‌کننده است، چون این تصویری نبود که او قبلاً از خودش نشان می‌داد. او همیشه خودش را فردی سالم، تیم‌محور، بزرگ و سخاوتمند نشان می‌داد. اما حالا احساس می‌کنم در ماه‌های اخیر تغییر کرده و غرورش دارد او را از درون می‌خورد.

دوگاری در ادامه با اشاره به شرایط فعلی رونالدو گفت: او می‌توانست در اوج و با شکوه از فوتبال کنار برود، اما حالا همه چیز خراب شده است. چطور می‌خواهد برگردد؟ اصلاً برای چه باید برگردد؟

رونالدو باید نقش حمایتی خود را می‌پذیرفت

دوگاری همچنین معتقد است بازیکنی در سطح رونالدو باید این توانایی را داشته باشد که تشخیص دهد چه زمانی سطح عملکردش افت کرده است.

او گفت: استعداد یک بازیکن بزرگ مثل رونالدو این است که بتواند تشخیص دهد چه زمانی دیگر در بهترین سطح خود نیست. این اتفاق در سه تورنمنت ملی اخیر رخ داده است. تیم ملی پرتغال بدون او عملکرد مؤثرتری داشته است.

مهاجم سابق فرانسه همچنین از اینکه یک بازیکن باتجربه و پرافتخار اجازه داده اختلاف بر سر میزان حضورش در زمین به تعهدش نسبت به تیم ملی لطمه بزند، ابراز تأسف کرد.

دوگاری افزود: او باید وارد مرحله انتقال تجربه می‌شد و جای خود را به نسل بعدی می‌داد. همه این اتفاقات فقط به این دلیل رخ داده که مربی به او گفته بود در ۳۰ دقیقه پایانی بازی خواهد کرد و بعد برنامه‌اش را تغییر داده است. این رفتار چه پیامی برای بازیکنان جوان پرتغال دارد؟