سردار توکلی، جانشین فرمانده سپاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران گفت: شهدا، حضور آگاهانه مردم، رهبری فرزانه انقلاب و نیروهای مسلح، از مهم‌ترین اضلاع قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند و این مؤلفه‌ها موجب شده‌اند ایران به یک قدرت برتر در عرصه جهانی تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش شهدا در قدرت معنوی جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملت ایران در بیش از چهار دهه‌ای که از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس می‌گذرد، شهدا هستند. شهدا با بذل جان خود، آگاهی را در رگ‌های جامعه تزریق کردند، مردم را به جوشش و بعثت واداشتند و آنان را به صحنه آوردند.

جانشین فرمانده سپاه تهران افزود: این جوشش و حضور مردم همچنان ادامه دارد و یکی دیگر از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی، حضور مردم در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس و خطرناک است.

توکلی ادامه داد: مردم ایران در این فرهنگ تربیت شده‌اند و تجربه‌های فراوانی در این عرصه کسب کرده‌اند. حضور آگاهانه، باشکوه و بانشاط مردم در صحنه‌های مختلف، یکی از اضلاع بزرگ قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل داده است.

وی با بیان اینکه تجربه‌های متعدد این موضوع را اثبات کرده است، گفت: هر جا مردم با آگاهی و شکوه در صحنه حضور پیدا کرده‌اند، بسیاری از مشکلات کشور در عرصه‌های مختلف حل و فصل شده و خداوند نیز به حضور مردم برکت داده است.

جانشین فرمانده سپاه تهران، رهبری را یکی دیگر از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اضلاع قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: در زمان حضرت امام خمینی(ره)، ایشان با رهبری یکتای خود نهضت و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و پس از آن نیز رهبر معظم انقلاب، طی سالیان متمادی سکان این کشتی را در مسیرهای پرطوفان و در مواجهه با امواج سهمگین هدایت کردند.

توکلی خاطرنشان کرد: در طول این سال‌ها شاهد نقش بی‌بدیل رهبری در هدایت مردم، حفظ حضور آنان در صحنه، مقابله با توطئه‌های دشمنان، تبیین مسائل و افزایش آگاهی جامعه بوده‌ایم.

وی افزود: امروز نیز خداوند را شکر می‌کنیم که این مسیر به توفیق الهی و به مدد دعاهای حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه دارد و رهبر معظم انقلاب همچنان با آگاهی، استواری، توانمندی و اقتدار، مسیر انقلاب اسلامی را هدایت می‌کنند.

جانشین فرمانده سپاه تهران، نیروهای مسلح را از دیگر اضلاع قدرت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: نیروهای مسلح طی سال‌های متمادی، خود را برای روزهای خطر و بحران‌های پیچیده و چندلایه آماده و تجهیز کرده، آموزش دیده و رزمایش‌های مختلف برگزار کرده‌اند.

توکلی با اشاره به نقش شهیدان عرصه دفاعی کشور در تقویت توان بازدارندگی ایران اظهار کرد: به مدد مجاهدت شهدای بزرگواری همچون شهید حسن تهرانی‌مقدم و شهید حاجی‌زاده، مسیرهای آینده پیش‌بینی و آمادگی‌های لازم برای مواجهه با تهدیدات کسب شد.

وی تأکید کرد: همبستگی میان نیروهای مسلح، انسجام، صمیمیت و هماهنگی میان آنها تحت رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب موجب شد قدرت این اضلاع تکمیل و جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت برتر در عرصه جهانی تبدیل شود.

جانشین فرمانده سپاه تهران در پایان با تأکید بر نقش عنایت الهی در توفیقات جمهوری اسلامی گفت: توفیقاتی که تاکنون به دست آمده، تنها حاصل توانمندی‌های مادی نیست، بلکه نظر و عنایت خداوند متعال و اولیای الهی و ائمه(ع) به مردم، کشور و انقلاب اسلامی نیز در این مسیر نقش داشته است.

وی افزود: این توفیقات جز با دعای حضرت ولی‌عصر(عج)، نظر اولیای الهی و ائمه اطهار(ع) و همچنین حضور و پای کار بودن مردم به دست نیامده است.