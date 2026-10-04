ادامه جو ناپایدار تا دوشنبه در ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزش باد نیز گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و شاخص‌های ناپایداری برای جنوب شرق و جنوب استان افزایشی است؛ همین موضوع می‌تواند شرایط تقویت رگبارها را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای این سامانه، تصریح کرد: خطراتی مانند آب‌گرفتگی‌های نقطه‌ای معابر، خطر صاعقه و افزایش سرعت باد وجود دارد و این شرایط می‌تواند در برخی ساعات شدت بیشتری پیدا کند.

کارشناس هواشناسی استان با بیان اینکه این سامانه از نظر بارشی قوی نیست، خاطرنشان کرد: بارش‌ها غالباً پراکنده خواهند بود و با توجه به اینکه شاهد نخستین بارش‌های پاییزی هستیم، لغزندگی جاده‌ها نیز دور از انتظار نیست و رانندگان باید احتیاط کامل داشته باشند.

رستمی با تأکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند، گفت: توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری در مناطق کوهستانی و مسیل‌ها خودداری شود و در صورت تردد در جاده‌های مواصلاتی، احتیاط لازم صورت گیرد؛ کشاورزان نیز تمهیدات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.

کارشناس هواشناسی استان در پایان با بیان اینکه از روز سه‌شنبه تا آخر هفته جو استان پایدار خواهد بود و دمای هوا روند افزایشی دارد، گفت: شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر و به‌روز را از طریق رسانه‌های رسمی و معتبر دریافت کنند و برنامه‌های روزانه خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم نمایند.