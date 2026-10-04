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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۱

شاه غیبی: آمادگی دارویی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی تقویت شود

شاه غیبی: آمادگی دارویی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی تقویت شود

سنندج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر تقویت آمادگی دارویی و پیش‌بینی نیازهای درمانی استان برای تداوم ارائه خدمات سلامت در زمان وقوع بحران‌هایی همچون سیلاب و شرایط نامساعد جوی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاه‌غیبی صبح یکشنبه در نشست مدیریت بحران‌های احتمالی در سنندج اظهار کرد: مدیریت درست حوادث از مرحله پیشگیری و آمادگی آغاز می‌شود و مجموعه سلامت باید پیش از وقوع بحران، نیازهای احتمالی خود را شناسایی و برای تأمین آنها برنامه داشته باشد.

وی با اشاره به احتمال اختلال در مسیرهای ارتباطی هنگام وقوع حوادث جوی افزود: در چنین شرایطی دسترسی به برخی مناطق ممکن است دشوار شود و به همین دلیل باید ذخایر و اقلام دارویی مورد نیاز از قبل پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های موجود مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر ضرورت حضور میدانی مدیران و مسئولان در مراکز مختلف ارائه خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: صرفاً تدوین برنامه‌های مکتوب برای مدیریت بحران کافی نیست و میزان آمادگی واحدها باید در میدان و به صورت مستمر ارزیابی شود.

شاه‌غیبی ادامه داد: شناسایی نقاط ضعف، کمبود تجهیزات و نیازهای احتمالی مراکز درمانی و بهداشتی می‌تواند فرصت لازم برای رفع مشکلات پیش از وقوع حادثه را فراهم کند و از اختلال در خدمت‌رسانی جلوگیری شود.

توجه ویژه به مناطق دورافتاده

وی با اشاره به شرایط خاص برخی مناطق روستایی و صعب‌العبور استان اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های بحران باید گروه‌هایی که در شرایط عادی نیز دسترسی دشوارتری به خدمات دارند، در اولویت قرار گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: وضعیت مادران باردار در مناطق دورافتاده باید به صورت مستمر رصد شود و برای انتقال ایمن و به‌موقع مادرانی که به خدمات تخصصی نیاز دارند، هماهنگی لازم میان شبکه‌های بهداشت، اورژانس و مراکز درمانی انجام گیرد.

شاه‌غیبی خاطرنشان کرد: وقوع سیلاب یا بسته شدن مسیرهای ارتباطی نباید موجب شود ارائه خدمات ضروری به مادران باردار با تأخیر مواجه شود و لازم است برای سناریوهای مختلف از پیش راهکار مشخص وجود داشته باشد.

وی همچنین اطلاع‌رسانی را بخش مهمی از مدیریت بحران در حوزه سلامت دانست و گفت: مردم در شرایط اضطراری نیازمند دریافت اطلاعات دقیق و به‌هنگام هستند و روابط عمومی باید بتواند اطلاعات تخصصی را پس از هماهنگی با بخش‌های مرتبط، سریع و شفاف در اختیار جامعه قرار دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: اطلاع‌رسانی نادرست یا تأخیر در انتشار اطلاعات می‌تواند موجب شکل‌گیری ابهام و شایعه شود، بنابراین روابط عمومی باید از آمادگی لازم برای مدیریت ارتباطات در زمان بحران برخوردار باشد.

شاه‌غیبی بر هماهنگی میان بخش‌های مختلف دانشگاه تأکید کرد و گفت: در مدیریت حوادث، حوزه‌های غذا و دارو، اورژانس، شبکه‌های بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها و روابط عمومی باید در یک چارچوب هماهنگ عمل کنند تا خدمات حیاتی سلامت بدون وقفه ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6966986

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