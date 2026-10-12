حذف مصاحبه جنجالی رونالدو از CNN؛ CR7: بهترین بازیکن تاریخ هستم و بس!

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال، معتقد است بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و آمار گلزنی‌اش آن‌طور که شایسته است، مورد توجه و قدردانی قرار نمی‌گیرد.

وب‌سایت رسانه «اتلتیک» بخش‌هایی از مصاحبه رونالدو با شبکه CNN پرتغال را منتشر کرد که در آن، ستاره پرتغالی درباره جایگاه خود در تاریخ فوتبال و رکورد هزار گل صحبت کرده بود.

رونالدو در این مصاحبه گفت: مردم آن‌طور که باید، از سطحی که ارائه می‌دهم و گل‌هایی که به ثمر می‌رسانم، قدردانی نمی‌کنند. ستاره النصر عربستان تاکنون در ۱۳۳۷ مسابقه حرفه‌ای با پیراهن تیم‌های باشگاهی و تیم ملی پرتغال، ۹۸۰ گل به ثمر رسانده است.

رونالدو در پاسخ به این پرسش که آیا به دنبال رسیدن به رکورد هزار گل است، اظهار کرد: همه‌چیز باید به‌صورت طبیعی اتفاق بیفتد. چه ۹۲۰ گل بزنم، چه ۹۲۵ گل و چه ۹۳۰ گل، من بهترین بازیکن تاریخ هستم؛ همین و بس.

او در ادامه درباره احتمال رسیدن به رکورد هزار گل گفت: آمار خودش گویای همه‌چیز است. اگر به این عدد، یعنی هزار گل، برسم، اتفاق فوق‌العاده‌ای خواهد بود و هدفی است که می‌خواهم به آن برسم، اما به آینده دور فکر نمی‌کنم.

کاپیتان تیم ملی پرتغال در پاسخ به پرسشی درباره آینده حرفه‌ای خود نیز عنوان کرد: نمی‌دانم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید یک روز از خواب بیدار شوم، انگیزه‌ام را از دست بدهم و دیگر نخواهم بازی کنم. واقعاً نمی‌دانم چه چیزی ممکن است رخ دهد.

با این حال، طبق گزارش رسانه گل، CNN پرتغال چند ساعت پس از انتشار این مطالب، متن مصاحبه رونالدو را از وب‌سایت خود حذف کرد.