مسی و سوارز سرمربی تیم خود را اخراج کردند

به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی و لوئیز سوارز که علاوه بر دوستی و هم‌تیمی بودن در تیم فوتبال اینتر میامی، مالک باشگاه «دپورتیوو ال‌اس‌ام» اروگوئه نیز هستند و تصمیم گرفتند سرمربی این تیم را تغییر دهند.

«رافائل کانواس» سرمربی اروگوئه‌ای دپورتیوو ال‌اس‌ام، پس از شکست ۳ بر ۲ برابر مار د فوندو از سمت خود برکنار شد. این نخستین‌بار است که مسی و سوارز به‌عنوان مدیران این باشگاه، سرمربی تیم را برکنار می‌کنند.

کانواس نخستین و تنها سرمربی تاریخ دپورتیوو ال‌اس‌ام بود. این تیم سال گذشته فعالیت خود را در مسابقات اتحادیه فوتبال اروگوئه از دسته چهارم آغاز کرد و با قهرمانی در این رقابت‌ها به دسته سوم صعود کرد.

قرار است سباستیان تاراماسکو مدیر ورزشی باشگاه، سرمربی جدید را انتخاب کند. رسانه‌های اروگوئه‌ای هنوز نام گزینه مورد نظر برای هدایت این تیم را اعلام نکرده‌اند.

دپورتیوو ال‌اس‌ام در حال حاضر با ۱۳ امتیاز از ۹ مسابقه در رده هفتم جدول لیگ دسته سوم اروگوئه قرار دارد. صدرنشین این رقابت‌ها اسپرتیوو بلا ایتالیا است؛ باشگاهی که متعلق به شرکت سهامی ورزشی فرناندو موسلرا، دروازه‌بان سابق تیم ملی اروگوئه، است و با ۲۳ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد.