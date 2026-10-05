به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و استانداری خراسان رضوی با هدف توسعه فناوری‌ها و خدمات فضایی در این استان امضا شد.

این تفاهم‌نامه امروز، ۱۳ مهر ۱۴۰۵، با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، و حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، در سازمان هواشناسی کشور منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه فناوری‌ها و خدمات فضایی و استفاده از ظرفیت‌های استان خراسان رضوی در این حوزه تأکید کردند.

توسعه و ترویج فناوری‌های فضایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان و زمینه‌سازی برای گسترش خدمات فضایی از محورهای این همکاری مشترک است.