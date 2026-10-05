  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی ایران و خراسان رضوی امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی ایران و خراسان رضوی امضا شد

مشهد- تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و استانداری خراسان رضوی با هدف توسعه فناوری‌ها و خدمات فضایی در این استان امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و استانداری خراسان رضوی با هدف توسعه فناوری‌ها و خدمات فضایی در این استان امضا شد.

این تفاهم‌نامه امروز، ۱۳ مهر ۱۴۰۵، با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، و حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، در سازمان هواشناسی کشور منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه فناوری‌ها و خدمات فضایی و استفاده از ظرفیت‌های استان خراسان رضوی در این حوزه تأکید کردند.

توسعه و ترویج فناوری‌های فضایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان و زمینه‌سازی برای گسترش خدمات فضایی از محورهای این همکاری مشترک است.

کد مطلب 6968564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پژمان DK ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چه کمکی به پیشرفت کشور می‌کنه یا فقط اسمه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها