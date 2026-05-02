به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی وضعیت ابنیه دولتی و عمومی با تمرکز بر فضاهای مطالعاتی فارس ظهر شنبه با حضور محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس و محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در شیراز برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرایی و چالشهای اعتباری پروژههای کتابخانهای در شهرستانهای اقلید، قیروکارزین، نورآباد و منطقه تفیهان مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه ادارهکل راه و شهرسازی طبق تکالیف قانونی، مسئولیت احداث ساختمانهای دولتی را بر عهده دارد، در این نشست تصمیمات عملیاتی جهت تزریق منابع مالی و تسریع در روند تکمیل این ساختمانها اتخاذ شد. هدف از این تصمیمات، بهرهبرداری سریعتر از این اماکن و ارتقای سرانه فضای مطالعه در مناطق محروم و کمبرخوردار استان عنوان شده است.
بخش ویژهای از این گفت وگوها به ابرپروژه «کتابخانه مرکزی شیراز» اختصاص داشت.
این پروژه که به عنوان یکی از زیرساختهای استراتژیک و حیاتی فرهنگی در مرکز استان شناخته میشود، هماکنون در مرحله مطالعات تخصصی، طراحی و جانمایی دقیق قرار دارد.
در این نشست مقرر شد با تشکیل کارگروههای مشترک، فاز مطالعاتی پروژه با منطبقسازی بر آخرین استانداردهای روز دنیا و نیازسنجی دقیق شهری به اتمام برسد تا مانع بزرگی از سر راه آغاز عملیات اجرایی این مطالبه دیرینه شهروندان شیرازی برداشته شود.
محمد مهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر شأن و جایگاه فعالیتهای فرهنگی، اظهار کرد: ساخت ابنیه عمومی به ویژه کتابخانهها، به دلیل ماهیت تمدنی آنها، باید با بالاترین استانداردهای کیفی و فنی انجام شود.
وی ادامه داد: این ادارهکل تمام توان خود را به کار خواهد بست تا ساختمانهای در دست احداث، در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت، برای خدمترسانی به مردم شریف فارس تحویل دستگاه بهرهبردار شود.
محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس نیز در این دیدار، تعامل میان دستگاه مجری و بهرهبردار را کلید اصلی حل مشکلات سنواتی پروژههای عمرانی دانست و از آمادگی این ادارهکل برای هرگونه همکاری برای پیشبرد اهداف فرهنگی استان خبر داد.
