به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیدا کردن یک پزشک داخلی تهران که دارای مهارت بالایی باشد، نقشی حیاتی در تشخیص به‌ موقع و درمان بیماری‌های پیچیده ایفا می‌کند. پزشکان داخلی شهر بزرگی مثل تهران با تکیه بر دانش وسیع خود، مرجع اصلی برای مدیریت اختلالات غدد، گوارش، ریه و سایر ارگان‌های حیاتی بدن محسوب می‌شوند. در این مقاله تلاش شده است تا با معرفی پزشکان برتر و بررسی سوابق تخصصی هر یک از آنها، راهنمایی جامع برای انتخاب آگاهانه بهترین متخصصان داخلی شهر تهران فراهم شود.

دکتر ایرج خسرونیا

دکتر ایرج خسرونیا با کد نظام پزشکی ۱۱۳۹۶ متخصص بیماری‌های داخلی و گوارش است. این پزشک با حدود ۵۰ سال سابقه طبابت از چهره‌های شناخته‌ شده پزشکی در تهران به شمار می‌رود. دکتر خسرونیا فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است و بورد تخصصی داخلی دارد. ۸۷ درصد مراجعه کنندگان دکتر خسرونیا از طریق پلتفرم دکتردکتر او را توصیه کرده‌ و به او امتیاز ۴.۱۸ را داده‌اند.

آدرس

تهران، سیدخندان، جنب بیمارستان رسالت، ساختمان پزشکی ۲۸ طبقه سوم

تلفن

۰۲۱-۲۲۸۶۶۷۶۶

دکتر عبدالرضا سراقی

دکتر عبدالرضا سراقی فوق‌ تخصص برجسته گوارش و کبد با شماره نظام پزشکی ۹۲۱۲۷ از چهره‌های مورد اعتماد در تشخیص و درمان اختلالات پیچیده داخلی در تهران است. او با تکیه بر تخصص خود، خدماتی مثل درمان رفلاکس مزمن، زخم اثنی‌ عشر و مدیریت بیماری‌ های کبدی و صفراوی را با دقت بالا ارائه می‌دهد. رضایت بالای مراجعین به دکتر سراقی از طریق پلتفرم دکتردکتر و کسب امتیاز ۵ او را به انتخابی کلیدی برای درمان بیماری‌های داخلی خاص مانند هپاتیت و مشکلات گوارشی بارداری تبدیل کرده است.

آدرس

تهران، ونک، ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، پلاک ۱۸۵، کلینیک غرب، طبقه ۲

تلفن

۰۲۱-۸۸۱۹۰۹۴۹

دکتر کبرا روحی گیلانی

دکتر کبرا روحی گیلانی با شماره نظام پزشکی ۴۲۰۰۴ و بیش از ۳۹ سال سابقه درخشان از مجرب‌ترین متخصصان داخلی و فوق‌ تخصص‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم در تهران است. این پزشک تخصص ویژه‌ای در مهار دیابت بارداری، تنظیم نوسانات تیروئید و درمان اختلالات رشد دارد و با دقت بالایی پروسه بهبودی را مدیریت می‌کند. دکتر روحی گیلانی در پلتفرم دکتردکتر دارای امتیاز ۴.۴۷ است.

آدرس

تهران، پاسداران، روبروی گلستان هفت، پایین تر از پمپ بنزین، ساختمان پزشکان قائم، واحد ۶

تلفن

۰۲۱-۲۲۵۷۶۲۹۹

دکتر عدنان خسروی

عدنان خسروی با کد نظام پزشکی ۳۲۴۶۵ و مرتبه دانشیاری در دانشگاه شهید بهشتی، یکی از سرشناس‌ترین فوق‌تخصص‌های خون و سرطان بزرگسالان در تهران است. این پزشک با تسلط بر روش‌های پیشرفته‌ای مثل ایمونوتراپی و شیمی‌درمانی، به تشخیص دقیق و مدیریت درمان انواع سرطان و بیماری‌های نادر خونی می‌پردازد. دکتر خسروی از سوی ۹۳ درصد مراجعه کنندگان از پلتفرم دکتردکتر توصیه شده و امتیاز ۴.۶۸ از پنج را دریافت کرده است.

آدرس

تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، جنب بیمارستان ایرانمهر، کوچه میری، پلاک ۵ طبقه ۳

تلفن

۰۲۱-۲۹۱۲۱۰۷۰

دکتر اکبر سلطانی

دکتر اکبر سلطانی دارای کد نظام پزشکی ۳۷۸۱۳ و رتبه اول تخصص داخلی، در حال حاضر به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات پزشکی فعالیت می‌کند. این پزشک فوق‌ تخصص غدد بر اساس جدیدترین یافته‌های علمی به درمان تخصصی دیابت، اختلالات تیروئید، بیماری‌های هیپوفیز و مشکلات غدد فوق‌کلیوی می‌پردازد. دقت بی‌نظیر در تشخیص و تجربه طولانی در بیمارستان شریعتی، این پزشک را به گزینه‌ای معتبر برای مدیریت پرمویی، تخمدان پلی‌کیستیک و اختلالات رشد تبدیل کرده است. ۸۳ درصد از مراجعه کنندگان به دکتر سلطانی از پلتفرم دکتردکتر او را توصیه کرده‌اند. این پزشک امتیاز ۴.۵۳ از پنج را دریافت کرده است.

آدرس

تهران، کارگر شمالی، بالاتر از مرکز قلب، جنب داروخانه سالاری تبار، پلاک ۱۸۳۹ طبقه سوم

تلفن

۰۲۱-۴۲۱۹۸۲۸۱

دکتر نصیر محسنی جم

نصیر محسنی جم با کد نظام پزشکی ۳۵۷۰۷ متخصص بیماری‌های داخلی و دارای فوق‌ تخصص قلب و عروق است که با بورد تخصصی در تهران فعالیت می‌کند. این پزشک در کنار مدیریت بیماری‌های قلبی، خدماتی جامع در زمینه تست ریه، تشخیص اختلال خواب و درمان آلرژی‌های فصلی ارائه می‌دهد. دکتر محسنی جم توصیه شده از سوی ۸۷ درصد از مراجعه کنندگان پلتفرم دکتردکتر است و امتیاز ۴.۶۹ از پنج را دریافت کرده است.

آدرس

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، ساختمان پزشکان مهداد، طبقه ۷

تلفن

۰۲۱-۸۸۵۱۳۸۱۸

دکتر مجید رمضانی

مجید رمضانی با کد نظام پزشکی ۳۵۰۵۰ و کسب رتبه دوم بورد فوق‌ تخصصی از اساتید دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی بیمارستان بقیه‌ الله در تهران است. این فوق‌ تخصص غدد و متابولیسم، در درمان اختلالات پیچیده هورمونی، پوکی استخوان، مشکلات غدد جنسی و فوق‌کلیوی مهارت بالایی دارد.

تشخیص دقیق در زمینه تومورهای تیروئید، نارسایی پاراتیروئید و مدیریت تخصصی دیابت و فشار خون، بخشی از خدمات حرفه‌ای این پزشک محسوب می‌شود. دکتر رمضانی توصیه شده از سوی ۷۸ درصد از مراجعه کنندگان پلتفرم دکتردکتر است و امتیاز ۴.۶۸ از پنج را دریافت کرده است.

آدرس

تهران، خیابان میرعماد، نبش کوچه دوم، ساختمان پزشکان مهداد، طبقه سوم

تلفن

۰۲۱-۸۸۷۴۰۷۲۵

دکتر سید امیر منصور رضادوست

سید امیر منصور رضا دوست با کد نظام پزشکی ۷۱۳۳۱ فوق‌تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان و از پزشکان تراز اول در سطح استان تهران است. این متخصص با داشتن دانشنامه فوق‌ تخصصی، مهارت ویژه‌ای در درمان اختلالات معده، کبد، مجاری صفراوی و رفع یبوست‌های مزمن با متدهای نوین دارد. دکتر رضادوست توصیه شده از سوی ۹۷ درصد از مراجعه کنندگان پلتفرم دکتردکتر است و امتیاز ۴.۷۶ از پنج را دریافت کرده است.

آدرس

تهران، خیابان شریعتی، وحید دستگردی، بین مصدق شمالی و مدرس، پلاک ۱۷۷ طبقه ۵ واحد ۱۷

تلفن

۰۲۱-۲۲۹۰۸۱۵۴

دکتر قاسم ولی‌زادگان

قاسم ولی‌زادگان با کد نظام پزشکی ۴۴۳۵۷ فوق‌تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان در تهران است که سوابق طولانی و درخشانی در امر طبابت دارد. این متخصص خدماتی جامع از جمله آندوسکوپی، کولونوسکوپی، فیبرواسکن کبد و پولیپکتومی را با هدف تشخیص و درمان دقیق انواع سرطان و نارسایی‌های کبدی ارائه می‌دهد. مهارت بالا در مدیریت بیماری‌های مزمن مانند کبد چرب، سیروز، هپاتیت و … نشان‌دهنده توانمندی حرفه‌ای این پزشک است. ۸۷ درصد از مراجعه کنندگان به دکتر ولی‌زادگان از پلتفرم دکتردکتر او را توصیه کرده‌اند. این پزشک امتیاز ۴.۴۵ از پنج را دریافت کرده است.

آدرس

تهران، اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، نبش خیابان سیزدهم، پلاک ۳۲۳ طبقه چهارم، واحد ۶

تلفن

۰۲۱-۴۴۴۲۰۰۲۳

دکتر محمدمهدی زحمت‌کش

دکتر محمدمهدی زحمت‌کش با کد نظام پزشکی ۲۱۲۶۳ و بیش از ۳۵ سال تجربه کاری از برجسته‌ترین فوق‌تخصص‌های بیماری‌های ریه، آسم و آلرژی است. این متخصص خدماتی نظیر اسپیرومتری، برونکوسکوپی و نمونه‌ برداری از ضایعات ریوی را با دقت بالا انجام می‌دهد. تسلط بر درمان سرطان ریه، فیبروز و مشکلات تنفسی ناشی از بیماری‌های روماتیسمی، این پزشک متبحر را به مرجعی قابل اطمینان برای بیماران تبدیل کرده است. دکتر زحمت‌کش توصیه شده از سوی ۸۴ درصد از مراجعه کنندگان پلتفرم دکتردکتر است و امتیاز ۴.۴۶ از پنج را دریافت کرده است.

آدرس

تهران، خیابان شریعتی، روبروی خیابان ظفر، بالاتر از پارکینگ نگین ظفر، کوچه صادقیان، پلاک ۱۰، ساختمان پزشکان پارس

تلفن

۰۲۱-۴۲۱۹۸۵۱۴

دکتردکتر؛ فرصتی ایده‌آل برای مقایسه آنلاین

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