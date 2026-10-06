سردار رضایی: ورود افراد با پوشش نامتعارف به اماکن انتظامی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا با تبریک هفته انتظامی، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان پلیس راهور در یک سال گذشته تقدیر کرد و گفت: عملکرد و اقدامات شما نشان می‌دهد اهدافی که در سال گذشته تعیین شده بود، به خوبی محقق شده است.

وی افزود: امروز شاهد بهترین وضعیت نسبت به سال گذشته هستیم و بالاترین امتیازی که مردم به عملکرد پلیس راهور داده‌اند، نشان‌دهنده نتیجه تلاش‌های شماست. همچنین ارزیابی سازمان انتظامی از عملکرد پلیس راهور نیز بالا بوده و این موضوع بیانگر کارنامه مطلوب این مجموعه است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به اهمیت رضایت مردم اظهار کرد: رضایت مردم از عملکرد پلیس، نتیجه خدمت بی‌منت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان است و این خدمات باید با همین روحیه ادامه پیدا کند.

رضایی خطاب به کارکنان پلیس راهور گفت: شما در شرایط سخت جوی، از سرمای حدود ۳۰ درجه زیر صفر تا گرمای بالای ۵۰ درجه و هوای شرجی جنوب کشور، در خیابان‌ها و جاده‌ها حضور دارید و برای نظم و امنیت مردم تلاش می‌کنید.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست و جشنواره‌ها فرصتی برای تقدیر از رانندگان درستکار، افرادی که نظم و انضباط را رعایت می‌کنند و همچنین کارکنان فداکار پلیس است؛ افرادی که با اقدامات خود به مردم خدمت می‌کنند.

نقش پلیس در شرایط جنگی

رضایی با اشاره به شرایط کشور در خردادماه سال ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه گفت: در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ شرایط کشور وارد وضعیت جنگی شد و دشمن پس از سال‌ها جنگ نیابتی، به صورت مستقیم وارد میدان شد.

وی با اشاره به سابقه فشارها و اقدامات دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، کشور با انواع تهدیدها، از جنگ و ناامنی گرفته تا جنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است، اما ملت ایران همواره در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال‌های مختلف اظهار کرد: از درگیری‌ها و ناامنی‌های مناطق مختلف کشور در سال‌های پس از انقلاب تا ترورهای دهه ۶۰، فتنه ۸۸، حوادث سال ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه، دشمن تلاش کرده است امنیت و ثبات کشور را خدشه‌دار کند.

محاسبات دشمن درباره ایران به نتیجه نرسید

رضایی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌درستی ارزیابی نکرده بود، گفت: آنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود برسند، اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را تغییر داد.

وی افزود: دشمن در نهایت با مقاومت ملت ایران و اقدامات نیروهای مسلح مواجه شد و نتوانست به اهدافی که برای خود پیش‌بینی کرده بود، دست پیدا کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در مقابله با تهدیدات گفت: در این شرایط، سازمان انتظامی و شهدای آن نیز نقش ویژه‌ای داشتند و نیروهای انتظامی در کنار سایر دستگاه‌ها برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کردند.

تقدیر از شهدای انتظامی و خدمات پلیس

رضایی با گرامیداشت شهدای انتظامی گفت: شهدای سازمان انتظامی در حوادث مختلف برای دفاع از امنیت مردم و کشور جان خود را تقدیم کردند و جایگاه ویژه‌ای در این عرصه دارند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات پلیس راهور در شرایط بحرانی تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار، بخشی از مأموریت پلیس است و کارکنان راهور نشان داده‌اند که در حوادث و بحران‌ها نیز وظیفه خود را با جدیت دنبال می‌کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا در پایان با قدردانی از کارکنان پلیس راهور گفت: تلاش‌های شما در طول سال، خدمت بی‌منت به مردم و اجرای طرح‌های جدید، شایسته تقدیر است و امیدواریم این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

سردار قاسم رضایی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی در اجرای قانون گفت: پلیس و قاضی هر دو در برابر حقوق مردم مسئولیت دارند و نباید رفتار مأمور قانون موجب ایجاد احساس ناامنی در جامعه شود، اما در عین حال نمی‌توان در برابر تخلفاتی که مقابل چشم مأموران رخ می‌دهد، بی‌تفاوت بود.

وی افزود: در حوزه راهور، تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت و رعایت نکردن حقوق دیگران، پیش از هر چیز به خود فرد آسیب می‌زند و می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی برای دیگران و حتی منافع ملی ایجاد کند.

برخورد با تخلفات باید با رعایت حقوق شهروندی باشد

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به ضرورت رعایت قانون اظهار کرد: هر فردی که پشت فرمان می‌نشیند، باید ابتدا حقوق خود و سپس حقوق دیگران را رعایت کند. اگر فردی به حقوق دیگران تعرض کند، پلیس وظیفه دارد برای جلوگیری از ادامه تخلف ورود کند.

رضایی ادامه داد: در برخی موارد نیز یک اتفاق ساده می‌تواند به درگیری و آسیب اجتماعی منجر شود؛ بنابراین باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و اجرای قانون، از شکل‌گیری چنین رفتارهایی جلوگیری کرد.

رشد خودروها متناسب با توسعه زیرساخت‌ها نیست

وی با اشاره به چالش‌های ترافیکی کشور گفت: یکی از موضوعات مهم، نبود توازن میان تولید و ورود خودرو و موتورسیکلت با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و شهری است.

رضایی افزود: امروز بسیاری از خانواده‌ها چندین خودرو دارند و افزایش تعداد وسایل نقلیه در کنار محدودیت زیرساخت‌ها، مشکلات ترافیکی را تشدید کرده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به وضعیت ترافیک تهران گفت: پلیس پایتخت برای مدیریت ترافیک ناچار است طرح‌های مختلف صبحگاهی و مقطعی را اجرا کند؛ چرا که وقتی میان تعداد خودروها و ظرفیت معابر تناسب وجود نداشته باشد، در برخی ساعات خیابان‌های تهران عملاً به پارکینگ تبدیل می‌شوند.

وی تأکید کرد: مسئله ترافیک تنها مربوط به پلیس نیست و دستگاه‌های مختلف در ایجاد و حل این مسئله نقش دارند. نباید همه تبعات و فشار ناشی از کمبود زیرساخت‌ها بر دوش مردم و پلیس گذاشته شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات در اماکن انتظامی گفت: حتی در مواردی مانند مراجعه شهروندان برای اقامه نماز، اگر محلی برای پارک خودرو وجود نداشته باشد، نباید مقررات نقض شود و برخورد با چنین تخلفاتی می‌تواند به شکل تذکر و رفتار اصلاحی باشد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندان افزود: نیروهای انتظامی باید در برخورد با مردم، علاوه بر اجرای قانون، اخلاق و رفتار مناسب را نیز مدنظر قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که تذکر مأمور موجب اصلاح رفتار فرد شود، نه صرفاً اعمال جریمه نقدی.

رضایی با بیان اینکه اماکن انتظامی برای همه شهروندان محل مراجعه است، اظهار کرد: پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها، ستادهای انتظامی، پلیس +۱۰، مراکز تعویض پلاک، آموزشگاه‌های رانندگی، پردیس‌ها و بیمارستان‌ها از جمله اماکنی هستند که مردم برای دریافت خدمات به آنها مراجعه می‌کنند و رعایت مقررات در این مکان‌ها ضروری است.

وی تأکید کرد: اگر شهروندی با پوشش یا وضعیت ظاهری نامتناسب با مقررات قصد ورود به اماکن انتظامی را داشته باشد، باید موضوع با ادب و احترام به او اعلام شود و از ایجاد تنش جلوگیری شود و ورود آن شخص به مراکز انتظامی ممنوع است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا خاطرنشان کرد: هدف از اجرای مقررات، صرفاً برخورد سلبی نیست، بلکه باید به اصلاح رفتار و رعایت قانون در جامعه منجر شود.