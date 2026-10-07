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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

ورود محموله مواد منفجره به مشهد با اطلاع رسانی به موقع مردم ناکام ماند

ورود محموله مواد منفجره به مشهد با اطلاع رسانی به موقع مردم ناکام ماند

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: یک خودروی حامل محموله مواد منفجره پیش از ورود به مشهد در پی تماس یک شهروند با پلیس، شناسایی و از انتقال مواد منفجره به این شهر جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی تماس یکی از شهروندان در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، خودرو حامل محموله‌ای از مواد منفجره قبل از ورود به مشهد در فاصله ۱۵۰ کیلومتری این شهر توقیف و مواد منفجره کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان این که این حادثه در ماه‌های گذشته و در سال جاری روی داده بود گفت: با همراهی این شهروند این اتفاق امنیتی به بهترین شکل ممکن مدیریت شد و فرد حمل کننده محموله مواد منفجره نیز دستگیر شد.

وی اظهار کرد: پلیس استان در نیمه نخست سال جاری به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تماس شهروندان پاسخ داده و در خصوص این تماس‌ها عملیات انجام شده است.

نگهبان با بیان این که پلیس خراسان رضوی در هر ۱۵ ثانیه یک عملیات انجام می‌دهد گفت: بخش زیادی از عملیات‌های پلیس در استان ما مرتبط با خدمات پلیسی است و بخشی نیز اقدامات میدانی و عملیاتی پلیس را شامل می‌شود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: مردم در حوزه امنیت با پلیس همکاری خوبی دارند و تماس‌های مردمی با شماره تلفن ۱۱۰ در کشف جرایم و دستگیری مجرمان حرفه‌ای و همچنین در حوزه مسائل امنیتی به دستگیری افرادی منجر و در مواردی از یک حادثه امنیتی بزرگ‌تر جلوگیری شده است.

وی امنیت را خط قرمز پلیس عنوان کرد و گفت: تماس‌های مردمی با ۱۱۰ در نیمه نخست امسال خوشبختانه در حوزه میدانی و عملیاتی افزایش نداشته است، اما از حوزه مشاوره در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد رشد داشته است که این آمار از اعتماد مردم به پلیس نشان دارد.

کد مطلب 6970466

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