ورود محموله مواد منفجره به مشهد با اطلاع رسانی به موقع مردم ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی تماس یکی از شهروندان در یکی از شهرستانهای خراسان رضوی، خودرو حامل محمولهای از مواد منفجره قبل از ورود به مشهد در فاصله ۱۵۰ کیلومتری این شهر توقیف و مواد منفجره کشف شد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان این که این حادثه در ماههای گذشته و در سال جاری روی داده بود گفت: با همراهی این شهروند این اتفاق امنیتی به بهترین شکل ممکن مدیریت شد و فرد حمل کننده محموله مواد منفجره نیز دستگیر شد.
وی اظهار کرد: پلیس استان در نیمه نخست سال جاری به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تماس شهروندان پاسخ داده و در خصوص این تماسها عملیات انجام شده است.
نگهبان با بیان این که پلیس خراسان رضوی در هر ۱۵ ثانیه یک عملیات انجام میدهد گفت: بخش زیادی از عملیاتهای پلیس در استان ما مرتبط با خدمات پلیسی است و بخشی نیز اقدامات میدانی و عملیاتی پلیس را شامل میشود.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: مردم در حوزه امنیت با پلیس همکاری خوبی دارند و تماسهای مردمی با شماره تلفن ۱۱۰ در کشف جرایم و دستگیری مجرمان حرفهای و همچنین در حوزه مسائل امنیتی به دستگیری افرادی منجر و در مواردی از یک حادثه امنیتی بزرگتر جلوگیری شده است.
وی امنیت را خط قرمز پلیس عنوان کرد و گفت: تماسهای مردمی با ۱۱۰ در نیمه نخست امسال خوشبختانه در حوزه میدانی و عملیاتی افزایش نداشته است، اما از حوزه مشاوره در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد رشد داشته است که این آمار از اعتماد مردم به پلیس نشان دارد.
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