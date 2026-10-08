وضعیت جوی استان بوشهر آرام است؛ افزایش موج دریا از یکشنبه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز یکشنبه آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود. در این مدت غبار محلی،گاهی وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی، پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز یکشنبه، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان در برخی ساعات نسبتاً مواج پیش‌بینی می شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.