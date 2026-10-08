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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

دیدار وزیر نیرو با رئیس شرکت‌های دولتی افغانستان انجام شد

دیدار وزیر نیرو با رئیس شرکت‌های دولتی افغانستان انجام شد

وزیر نیرو در دومین روز از سفر خود به کابل با مولوی احمد جان بلال رئیس شرکت‌های دولتی افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جان بلال ضمن خوشامدگویی به وزیر نیرو و هیئت همراه ایران، عنوان کرد: دشمنان اسلام و در راس آنها شوروی سابق و آمریکا در چندین دهه تلاش کردند با اقدامات جهاد گونه مجاهدان افغانستان مقابله کنند و کشورمان را اشغال و سال ها جنایت کردند اما آنها را ناکام گذاشتیم و مفتضح کردیم.

وی گفت: آمریکا همچنان به دنبال حضور در منطقه است و ما و شما اجازه دخالت به آنها نمی دهیم.

احمد جان بلال، به اشتراکات ایران و افغانستان در مقابله با ظلم اشاره کرد و گفت: تهاجمات چندین ماهه آمریکا در ایران هیچ‌ توجیهی ندارد و بارها اعلام کرده‌ایم و مجدد می گوییم که شانه به شانه در کنار شما هستیم و مسلمانان در برابر ظلم متجاوزان باید ید واحد باشند.

وزیر نیروی کشورمان هم با تشکر از مهمان نوازی مسئولان افغانستان بیان کرد: به من ماموریت داده شده است که در این سفر تا حد امکان روابط دو کشور را ارتقا دهم.

عباس علی‌آبادی افزود: به پیشتازی مردم افغانستان در مبارزه با امپریالیسم کاملا معتقدیم و خود را در کنار مردم افغانستان می بینیم و باید در کنار هم کار کنیم.

به گزارش وزارت نیرو، وی گفت: در موضوع برق به مشکلات شما واقفیم و آماده حل مشکلات شما از طریق اعزام‌ کارشناس و هیئت‌ها هستیم.

بر اساس این گزارش، ۴۴ شرکت، زیر نظر سازمان شرکت‌های دولتی افغانستان فعالیت می‌کنند که در این نشست تعدادی از روسای این شرکت‌ها از عملکرد و نیازهای خود در بحث آب و انرژی گفتند.

کد مطلب 6971736

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