به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، جنبش اعتراضی دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان در فرانسه امروز پنجشنبه در حالی ادامه می یابد که یک روز از سخنرانی «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر فرانسه می‌گذرد؛ سخنرانی‌ای که با هدف آرام‌سازی فضا انجام شد اما در نهایت «ناامیدکننده» تلقی گردید، زیرا وی اعلام کرد دولت تنها در پایان ماه اکتبر پیشنهادهایی ارائه خواهد کرد و از اتخاذ هرگونه اقدام ملموس در حال حاضر خودداری نمود.

دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسه امروز پنجشنبه قرار است دور جدیدی از تجمعات و اعتراضات را آغاز کنند. آنها از فقدان تدابیر واقعی ابراز تأسف کرده و معتقدند که لکورنو هیچ اقدام ملموسی را اعلام نکرد و اتخاذ تصمیمات اولیه را به پایان ماه اکتبر موکول کرد.

با این وجود، وزارت آموزش ملی فرانسه صبح امروز اعلام کرد که تحصیل در ۳۷۵ مرکز آموزشی از مجموع ۳۷۰۰ مرکز به طور کامل یا جزئی به حالت تعلیق درآمده است. این وزارتخانه گزارش داد که ۲۲۴ مرکز با تعطیلی کامل مواجه‌اند، در حالی که ۱۵۱ مرکز به‌صورت جزئی بازگشایی شده‌اند.

ده‌ها دانش آموز فرانسوی از ساعات اولیه صبح امروز در مقابل دبیرستان «ویکتور و هلن باش» در شمال شهر «رن» تجمع کردند. اتحادیه دانشجویان از دانش‌آموزان خواسته است تا صبح پنجشنبه ورودی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را مسدود کنند و بین ظهر تا ساعت دو بعدازظهر به تجمعات در مقابل مقرهای استانداری در منطقه پاریس و حومه آن بپیوندند.

دانش‌آموزان و دانشجویان همچنین از اینکه دیدارشان با «فیلیپ باتیست»، وزیر آموزش عالی، منجر به پیشرفتی در این پرونده یا طرحی برای پاسخگویی به خواسته‌هایشان نشده، ابراز تأسف کردند. «صابرین خرباش»، سخنگوی اتحادیه دانشجویان، خواستار تجمع در میدان باستیل در ساعت ۳ بعدازظهر پنجشنبه به وقت محلی شد.

بسیاری از معترضان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد، رفتار نیروهای امنیتی را محکوم کردند؛ نیروهایی که عناصرشان به اعمال خشونت بیش از حد در جریان اعتراضات دانشجویی در کشور متهم هستند.

دانش‌آموزان و دانشجویان معترض فرانسوی هفته‌هاست که از وضعیت وخیم ساختمان‌های آموزشی، تراکم بیش از حد کلاس‌های درس و غیبت معلمان بدون جایگزینی آن‌ها، انتقاد می‌کنند و به همین علت تجمعات اعتراض آمیز گسترده‌ای را برگزار می‌کنند که با خشونت پلیس مواجه شده است.