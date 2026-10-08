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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

پس از انتشار اخبار متناقض؛

توضیح باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت تشکیل تیم دوم سرخپوشان

توضیح باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت تشکیل تیم دوم سرخپوشان

باشگاه پرسپولیس در پی انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل تیم، انتخاب سرمربی و همچنین تعیین شهر میزبان این تیم، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: مطالب منتشر شده در این خصوص در حال حاضر صرفاً در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و هیچ‌یک از موارد مطرح‌شده، موضع یا تصمیم رسمی باشگاه پرسپولیس محسوب نمی‌شود.

باشگاه پرسپولیس ضمن احترام به رسانه‌های محترم و هواداران پرشمار خود، از رسانه‌ها و هواداران درخواست می‌کند برای اطلاع از آخرین اخبار و تصمیمات رسمی باشگاه، صرفاً به رسانه‌های رسمی باشگاه پرسپولیس مراجعه و اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.

بدیهی است در صورت نهایی شدن هرگونه تصمیم در این خصوص، جزئیات آن از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه پرسپولیس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6971819

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