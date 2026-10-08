توضیح باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت تشکیل تیم دوم سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: مطالب منتشر شده در این خصوص در حال حاضر صرفاً در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و هیچ‌یک از موارد مطرح‌شده، موضع یا تصمیم رسمی باشگاه پرسپولیس محسوب نمی‌شود.



باشگاه پرسپولیس ضمن احترام به رسانه‌های محترم و هواداران پرشمار خود، از رسانه‌ها و هواداران درخواست می‌کند برای اطلاع از آخرین اخبار و تصمیمات رسمی باشگاه، صرفاً به رسانه‌های رسمی باشگاه پرسپولیس مراجعه و اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.

بدیهی است در صورت نهایی شدن هرگونه تصمیم در این خصوص، جزئیات آن از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه پرسپولیس اطلاع‌رسانی خواهد شد.