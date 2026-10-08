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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

زنجیره فولاد اردبیل تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

زنجیره فولاد اردبیل تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اردبیل گفت زنجیره فولاد و مقاطع فلزی استان با ۱۵ واحد فعال و پرداخت سه هزار میلیارد تومان تسهیلات، تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از واحدهای صنعتی اردبیل اظهار کرد: در استان اردبیل چهار زنجیره در دستور کار قرار گرفته است که این زنجیره‌ها در حال تکمیل هستند. یکی از این زنجیره‌ها، زنجیره فولاد و تولید مقاطع فلزی است. در حال حاضر ۱۵ واحد تولیدی در حوزه صنایع فلزی فعال‌اند و تولید شمش، اسلب، مقاطع فلزی، نبشی فلزی و سایر اقلام انجام می‌شود؛ تیرآهن نیز در حال احداث است.

وی افزود: برای اینکه فعالان این بخش با مشکل مواجه نشوند، ضروری است این کارخانه تکمیل شود. برای تأمین آهن‌آلات قرارداد بسته شده و از این حیث مشکلی وجود ندارد؛ مشکل اصلی این است که تکمیل طرح باید سریع‌تر انجام شود. جلسات متعددی برگزار شده و از محل سفر ریاست محترم جمهور، ۳۰۰۰ میلیارد تومان و همچنین تسهیلات لازم پرداخت شده است. جلسات منظم هفتگی نیز با حضور استاندار و نمایندگان محترم برگزار می‌شود.

مدیرکل صمت استان اردبیل گفت: ان‌شاءالله تا سال آینده، پیش از آنکه یک سال از تکمیل این مجموعه بگذرد، آن را به بهره‌برداری خواهیم رساند. این طرح یکی از صنایع مادر و زیرساختی است و موجب افزایش ارزش تولید، ارزش افزوده، تولید ثروت و اشتغال در استان خواهد شد.

کد مطلب 6971777

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