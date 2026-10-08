به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از واحدهای صنعتی اردبیل اظهار کرد: در استان اردبیل چهار زنجیره در دستور کار قرار گرفته است که این زنجیره‌ها در حال تکمیل هستند. یکی از این زنجیره‌ها، زنجیره فولاد و تولید مقاطع فلزی است. در حال حاضر ۱۵ واحد تولیدی در حوزه صنایع فلزی فعال‌اند و تولید شمش، اسلب، مقاطع فلزی، نبشی فلزی و سایر اقلام انجام می‌شود؛ تیرآهن نیز در حال احداث است.

وی افزود: برای اینکه فعالان این بخش با مشکل مواجه نشوند، ضروری است این کارخانه تکمیل شود. برای تأمین آهن‌آلات قرارداد بسته شده و از این حیث مشکلی وجود ندارد؛ مشکل اصلی این است که تکمیل طرح باید سریع‌تر انجام شود. جلسات متعددی برگزار شده و از محل سفر ریاست محترم جمهور، ۳۰۰۰ میلیارد تومان و همچنین تسهیلات لازم پرداخت شده است. جلسات منظم هفتگی نیز با حضور استاندار و نمایندگان محترم برگزار می‌شود.

مدیرکل صمت استان اردبیل گفت: ان‌شاءالله تا سال آینده، پیش از آنکه یک سال از تکمیل این مجموعه بگذرد، آن را به بهره‌برداری خواهیم رساند. این طرح یکی از صنایع مادر و زیرساختی است و موجب افزایش ارزش تولید، ارزش افزوده، تولید ثروت و اشتغال در استان خواهد شد.