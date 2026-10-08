کاشت ۱۶۸ اصله درخت به یاد شهدای دانش آموز مدرسه میناب در اهرم

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تنگستان عصر پنجشنبه در آیین کاشت ۱۶۸ اصله درخت به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با تاکید بر اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: امروز در اجرای این طرح که توسط شهردار و شورای اسلامی شهر اهرم و با همکاری منابع طبیعی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، تبلیغات اسلامی و با حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر و تعدادی از دانش آموزان شهر اهرم انجام شد، سعی شد با ارجاع به حادثه مدرسه میناب، هم دانش آموزان را در جنگ روایتها دخالت و آموزش دهیم و هم فرهنگ درخت کاری و حفاظت از زمین و محیط زیست را در جامعه و میان نسل جدید نهادینه کنیم.

محمد علی جمالی همچنین با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت گفت: این برنامه با دستور فرماندار شهرستان در چارچوب برنامه کاملتری که قرار است در کل شهرستان پیگیری شود اجرا شده و تا پایان سال باید به اهداف تعیین شده برسیم .

وی گفت: در این زمینه برنامه ریزی و وظیفه اصلی بر عهده منابع طبیعی است که حتما نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی دیگر نیز خواهد بود و این دستگاه ها نیز باید به وظایف خود عمل و در پایان گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.