بختیاری:موضع ما در تنگه هرمز دفاع از حق و تثبیت قواعد حقوقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز هفدهم مهرماه در محل مصلی با اطمینان از وعده الهی، پیروزی نهایی اسلام و طنین‌انداز شدن کلام توحید در سراسر عالم را حتمی دانست و ملت را به تکیه بر قدرت بی‌نهایت خداوند و محبت اهل‌بیت (ع) دعوت کرد.

امام جمعه چناران در بخشی از سخنان خود که به مواضع دفاعی ایران اختصاص داشت، بیان کرد: موضع ما در تنگه هرمز، دفاع از حق و تثبیت قواعد حقوقی است لذا ما اجازه نخواهیم داد دشمنان بدون پذیرش شروط ایران، از این مسیر عبور کنند.

وی با اشاره به توانمندیهای ملی، تاب‌آوری اقتصادی را یکی از ارکان اصلی قدرت ایران معرفی کرد و مسئولان را نیز به ارتقا روحیه جهادی در این زمینه تشویق کرد.

بختیاری در ادامه، به ضرورت مقابله با توطئه دشمنان اشاره کرد و از ضرورت فعال‌سازی لانچر روایت در کنار توان نظامی تأکید کرد تا پیروزیهای ملت ایران در عرصه بین‌المللی روایت شود.

امام جمعه چناران با خطاب قرار دادن معلمان، بر مسئولیت آنان در تبدیل مدارس به سنگرهای امید و پاسخگویی به شبهات دانش‌آموزان تأکید کرد و خواستار تبدیل فضای آموزشی به کلاسهای مقاومت، بیداری و استقامت شد.

وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از نقش برجسته و حماسی فراجا در مقابله با ضربات دشمن و حفظ منافع ملی قدردانی کرد.

بختیاری با تأکید بر اینکه امنیت از بزرگترین موهبتهای الهی است، از تلاشهای بی‌وقفه مأموران انتظامی و نظامی که در جنگهای نرم و سخت، کیفیت امنیت کشور را ارتقا داده‌اند، تجلیل کرد.