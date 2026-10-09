امام جمعه موقت قصرشیرین: تقویت امید و انسجام ملی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم قاسمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قصرشیرین، حضور پیوسته مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی را ضروری دانست و اظهار کرد: اجتماعات شبانه باید به افزایش امید، تقویت غرور ملی، اعتماد به یاری خداوند و استحکام اراده مردم برای ادامه مسیر منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت پایداری در مسیر حق، ثبات قدم را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان برشمرد و افزود: استقامت در راه ایمان، زمینه‌ساز شکل‌گیری صبر، عزت، غیرت دینی، استواری اعتقادی و بلندهمتی در انسان است.

امام جمعه موقت قصرشیرین در ادامه با گرامیداشت یاد و نام شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی، به نقش این عالم دینی در هدایت جامعه و مبارزه با رژیم پهلوی اشاره کرد و گفت: وی که ۲۳ مهر ۱۳۶۱ در محراب نماز جمعه کرمانشاه به دست منافقین به شهادت رسید، بخش مهمی از عمر خود را به خدمت مردم اختصاص داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عرصه نماز جمعه و جبهه‌ها به مبارزه با استکبار ادامه داد.

حجت‌الاسلام قاسمی همچنین به روز جهانی پارالمپیک اشاره کرد و ورزشکاران این حوزه را جلوه‌ای از اراده، امید و توانمندی انسان دانست. به گفته وی، موفقیت‌های این ورزشکاران نشان می‌دهد که محدودیت‌های جسمی نمی‌تواند مانع تلاش، پیشرفت و افتخارآفرینی برای کشور شود.

وی با اشاره به بزرگداشت حافظ، بر ضرورت پاسداری از زبان و ادبیات فارسی و توجه به میراث فرهنگی و عرفانی ایران تأکید کرد و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را از راه‌های تقویت هویت فرهنگی جامعه دانست.

امام جمعه موقت قصرشیرین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، خانواده را نخستین بستر شکل‌گیری شخصیت و تربیت فرزندان معرفی کرد و افزود: ارتباط میان خانه و مدرسه نباید به نشست‌های رسمی محدود بماند، بلکه والدین و معلمان باید به‌صورت مستمر برای تقویت ایمان، اخلاق، هویت دینی و شکوفایی استعدادهای نسل آینده همکاری کنند.

حجت‌الاسلام قاسمی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم غزه، مدعی شد که رژیم صهیونیستی پس از حوادث هفتم اکتبر و سه سال مقاومت مردم غزه، با افزایش مخالفت‌ها در سطح جهانی مواجه شده و توان مقابله با افکار عمومی جهان را ندارد.

وی در پایان از تلاش نیروهای انتظامی و سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات برای متلاشی کردن باند اشرار مسلح مرتبط با ترور علمای اهل سنت قدردانی کرد.