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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

امام جمعه موقت قصرشیرین: تقویت امید و انسجام ملی ضروری است

امام جمعه موقت قصرشیرین: تقویت امید و انسجام ملی ضروری است

کرمانشاه - امام جمعه موقت قصرشیرین بر ضرورت تقویت امید اجتماعی، حفظ ارزش‌های فرهنگی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم قاسمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قصرشیرین، حضور پیوسته مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی را ضروری دانست و اظهار کرد: اجتماعات شبانه باید به افزایش امید، تقویت غرور ملی، اعتماد به یاری خداوند و استحکام اراده مردم برای ادامه مسیر منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت پایداری در مسیر حق، ثبات قدم را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان برشمرد و افزود: استقامت در راه ایمان، زمینه‌ساز شکل‌گیری صبر، عزت، غیرت دینی، استواری اعتقادی و بلندهمتی در انسان است.

امام جمعه موقت قصرشیرین در ادامه با گرامیداشت یاد و نام شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی، به نقش این عالم دینی در هدایت جامعه و مبارزه با رژیم پهلوی اشاره کرد و گفت: وی که ۲۳ مهر ۱۳۶۱ در محراب نماز جمعه کرمانشاه به دست منافقین به شهادت رسید، بخش مهمی از عمر خود را به خدمت مردم اختصاص داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عرصه نماز جمعه و جبهه‌ها به مبارزه با استکبار ادامه داد.

حجت‌الاسلام قاسمی همچنین به روز جهانی پارالمپیک اشاره کرد و ورزشکاران این حوزه را جلوه‌ای از اراده، امید و توانمندی انسان دانست. به گفته وی، موفقیت‌های این ورزشکاران نشان می‌دهد که محدودیت‌های جسمی نمی‌تواند مانع تلاش، پیشرفت و افتخارآفرینی برای کشور شود.

وی با اشاره به بزرگداشت حافظ، بر ضرورت پاسداری از زبان و ادبیات فارسی و توجه به میراث فرهنگی و عرفانی ایران تأکید کرد و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را از راه‌های تقویت هویت فرهنگی جامعه دانست.

امام جمعه موقت قصرشیرین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، خانواده را نخستین بستر شکل‌گیری شخصیت و تربیت فرزندان معرفی کرد و افزود: ارتباط میان خانه و مدرسه نباید به نشست‌های رسمی محدود بماند، بلکه والدین و معلمان باید به‌صورت مستمر برای تقویت ایمان، اخلاق، هویت دینی و شکوفایی استعدادهای نسل آینده همکاری کنند.

حجت‌الاسلام قاسمی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم غزه، مدعی شد که رژیم صهیونیستی پس از حوادث هفتم اکتبر و سه سال مقاومت مردم غزه، با افزایش مخالفت‌ها در سطح جهانی مواجه شده و توان مقابله با افکار عمومی جهان را ندارد.

وی در پایان از تلاش نیروهای انتظامی و سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات برای متلاشی کردن باند اشرار مسلح مرتبط با ترور علمای اهل سنت قدردانی کرد.

کد مطلب 6972535

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