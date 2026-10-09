به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد بهرامی ظهر جمعه با حضور در محورهای عملیاتی و دیدار چهره‌به‌چهره با رزمندگان محور اول و دوم لشکر ۲۵ کربلا، هدف از این بازدید میدانی را عرض خداقوت و بررسی وضعیت پشتیبانی یگان‌ها عنوان کرد.

وی با تمجید از فداکاری و ایثار نیروهای مازندرانی در پاسداری از مرزهای کشور گفت: جوانان عزیز ما از دورترین روستاهای مازندران، کار و زندگی خود را رها کرده و برای دفاع از این آب و خاک به میدان آمده‌اند. این استقامت شما برای پاسداری از وطن جای قدردانی دارد و اگر دشمن بار دیگر طمع کند، بی‌شک با دست‌های پرتوان شما دستش کوتاه شده و بینی‌اش به خاک مالیده خواهد شد.

حجت‌الاسلام بهرامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در طول تاریخ خود از جمله در هشت سال دفاع مقدس هرگز آغازگر جنگ نبوده و همواره در موضع دفاع مشروع قرار داشته است، افزود: امروز نیز دفاع از خود، حق مسلم ماست. اسلام با تجاوز به منافع دیگران مخالف است، اما دست متجاوز را با قدرت قطع می‌کند. آمریکایی‌ها گمان می‌کردند می‌توانند سناریوهای براندازی مشابه ونزوئلا را در ایران پیاده کنند، اما در برابر شیرمردانی چون شما ناکام ماندند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با اشاره به اعترافات مقامات ارشد جهانی از جمله کشورهای شرقی مبنی بر پیروزی‌های راهبردی ایران، تصریح کرد: امروز نشانه‌های فروپاشی هژمونی آمریکا بیش از پیش نمایان است. قطع و یقین پیروزی که وعده الهی است، از آن ماست و ما امروز در دنیا پیروز میدان هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بقا و اقتدار نظام اسلامی را متکی بر سه رکن اساسی «مکتب اسلام، ولایت‌فقیه و حضور مردم» دانست و خاطرنشان کرد: در کنار این ارکان، آنچه ما را در برابر دشمنان تا بن‌دندان‌مسلح پیروز می‌کند، عنصر «معنویت، توسل و ارتباط با خدا» است؛ همان ویژگی بارزی که در دوران دفاع مقدس، امدادهای الهی را به یاری رزمندگان ما آورد.

حجت‌الاسلام بهرامی در پایان این دیدارهای میدانی، ضمن ابلاغ سلام ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران به رزمندگان خط‌شکن لشکر ۲۵ کربلا، از تلاش‌های فرمانده لشکر و سایر فرماندهان گردان‌ها قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به جنایت تروریستی در مدرسه شجره طیبه میناب و ریخته شدن خون شهدای بی‌گناه، بر انتقام خون مظلومان تاکید کرد.