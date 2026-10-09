به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین افروز در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به اهمیت «امر به معروف و نهی از منکر»، این فریضه را از اصول مهم عملی اسلام و از فرایض اساسی دین دانست و بر ضرورت توجه جامعه اسلامی به آن تأکید کرد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از آموزه‌های مورد تأکید قرآن، سیره پیامبر اسلام(ص)، اهل‌بیت(ع) و بزرگان دین است و توجه به این فریضه می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت، آرامش و امنیت جامعه داشته باشد.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف با بیان اینکه «امر به معروف» زمینه گسترش خوبی‌ها در جامعه را فراهم می‌کند، افزود: در مقابل، گسترش منکرات و بی‌توجهی به ناهنجاری‌ها می‌تواند جامعه را به سمت فساد، بی‌نظمی و ناامنی سوق دهد؛ از این رو، همه مسلمانان در برابر سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه مسئولیت دارند.

افروز با اشاره به ضرورت مقابله با آسیب‌های فرهنگی، گفت: امت اسلامی باید با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم، سیره پیامبر اسلام(ص)، اهل‌بیت(ع) و بزرگان دین، در برابر فرهنگ‌هایی که با ارزش‌های جامعه اسلامی ناسازگار است، هوشیار باشد و از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی استفاده کند.

وی با تأکید بر عمومی شدن این فریضه در جامعه، به تمثیل «کشتی» اشاره کرد و گفت: افراد جامعه همانند سرنشینان یک کشتی هستند و اگر فردی بخواهد بخشی از کشتی را سوراخ کند، دیگران باید مانع او شوند؛ چرا که در غیر این صورت، پیامد آن دامن همه را خواهد گرفت.

خطیب جمعه سیراف در ادامه، امر به معروف و نهی از منکر را مسئولیتی عمومی برای ساختن جامعه‌ای سالم و آرام دانست و خاطرنشان کرد: همه باید برای گسترش این فرهنگ و تقویت ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه تلاش کنند.

افروز همچنین با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانه‌ای امروز، اظهار کرد: دشمن که در جنگ نظامی به اهداف خود نرسیده است، تلاش می‌کند از مسیر جنگ رسانه‌ای و فرهنگی وارد شود، اما مردم ایران با آگاهی و بصیرت، از ارزش‌های معنوی و فرهنگی خود صیانت خواهند کرد.

وی در پایان بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام مردم تأکید کرد و برای ملت ایران، نیروهای مسلح و رهبر انقلاب آرزوی توفیق، عزت و سلامتی کرد.