به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز بجستان، ضمن یادآوری جایگاه تقوا و ضرورت ایستادگی در برابر باطل، بر اهمیت حفظ امنیت و قدردانی از خدمات نیروهای مسلح تأکید کرد.

امام جمعه بجستان در ابتدای سخنان خود با تلاوت آیات قرآن کریم و صلوات بر محمد و آل محمد، ضمن یادآوری و بزرگداشت مجاهدت‌های امام انقلاب اسلامی و شهدا در مسیر حفظ نظام جمهوری اسلامی، از تلاش‌های مراجع عظام و علمای این سرزمین قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش برجسته شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت در تداوم مسیر هدایت، خواستار تداوم راه ایشان شد.

دهقانی در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، ضمن سپاسگزاری از خداوند متعال بابت نعمت‌های بی‌شمار، به‌ویژه نعمت امنیت و ولایت، اظهار کرد: امنیت حاکم بر کشور، از جمله دستاوردهای بزرگ نیروهای مسلح و به‌ویژه نیروهای انتظامی است که با تدابیر خود در بزنگاه‌های حساس، آرامش را برای مردم به ارمغان آورده‌اند.

امام جمعه بجستان با تأکید بر اهمیت نقش نیروهای انتظامی در حفظ نظم و امنیت، افزود: نیروی انتظامی مظهر وظیفه‌شناسی و ضامن آرامش مردم است و تلاش‌های این عزیزان در برخورد با تهدیدات، شایسته تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان که با تجهیزات مدرن و اقدامات جنایت‌کارانه به دنبال ایجاد ناامنی هستند، با شکست‌های متمادی خود روبرو شده‌اند و ادعاهای آن‌ها در برابر اقتدار ملت و نیروهای مسلح ایران، بی‌اساس است.

دهقانی با تأکید بر ضرورت همبستگی میان ملت و نهادهای حافظ امنیت، از مردم خواست تا همانند گذشته با همکاری مستمر با نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی، از دستاوردهای امنیتی کشور محافظت کنند.

امام جمعه بجستان گفت: همکاری مردم با فرزندان خود در نیروهای مسلح، نه تنها تضمین‌کننده امنیت داخلی است، بلکه همواره به عنوان عاملی برای شکست و سرافکندگی دشمنان شناخته خواهد شد.