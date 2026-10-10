۵۸۴ مرکز دارویی و درمانی تحت نظارت دامپزشکی اصفهان است

علیرضا ادیبان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اصلاح ساختار سازمان دامپزشکی، ایمنی خوراک دام نیز به شرح وظایف این اداره افزوده شده، اظهار کرد: هم‌اکنون ۵۸۴ مرکز شامل داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش، کارخانه‌ها و واحدهای درمانی تحت نظارت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه دارو، داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش سراسری و استانی و کارخانه‌های تولید دارو و مکمل کنترل می‌شوند، افزود: در درمان نیز بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی تحت نظارت هستند و اصفهان از استان‌هایی است که تعداد قابل توجهی کلینیک و بیمارستان دامپزشکی دارد.

رئیس اداره دارو، درمان و ایمنی خوراک اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: ایمنی خوراک نیز شامل کارخانه‌های خوراک دام و واحدهای تبدیل ضایعات کشتارگاهی به پودر بوده که حدود یکصد واحد به مجموعه نظارتی افزوده شده است.

۶۶۰ دامپزشک تحت نظر دامپزشکی اصفهان فعالیت دارند

ادیبان با بیان اینکه در سیستم تحت نظارت حدود ۶۶۰ دکتر دامپزشک، سه دکتر داروساز و ۱۳۴ نفر کادر مرتبط فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: در بخش تولید، ۱۶ کارخانه مکمل‌ساز، پنج کارخانه داروسازی، ۱۰ کارخانه مرتبط با کلسیم و تغذیه دام، سه کارخانه مواد ضدعفونی، ۶۴ کارخانه خوراک دام و ۲۸ کارخانه تبدیل ضایعات تحت کنترل است.

وی افزود: ۱۵ شرکت پخش استانی واکسن و دارو نیز حجم سنگینی از توزیع کشور را در استان انجام می‌دهند و هر کدام باید مسئول فنی دامپزشک داشته باشند.

رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی اصفهان با اشاره به اینکه اخذ پروانه تولید برای هر کارخانه فرآیندی مرحله‌ای شامل نمونه‌گیری، آزمایش و تأیید است، گفت: ۲ کارخانه اصفهان در سطح کشور وضعیت GMP مناسبی دارند و پروانه ویژه گرفته‌اند تا هماهنگی پروانه ساخت را با اداره کل استان انجام دهند.

ادیبان درباره برنامه پایش داروها پس از عرضه اظهار کرد: محصولات به‌صورت تصادفی یا شش‌ماه یک‌بار نمونه‌گیری و مواد مؤثره با پروانه ساخت تطبیق داده می‌شود تا از تقلب یا کاهش دوز جلوگیری شود.

به گفته وی، نمونه‌ها به آزمایشگاه مرجع تهران ارسال می‌شود؛ همچنین نظارت بر داروخانه‌ها به‌عنوان حلقه آخر نیز ماهانه توسط شبکه‌های شهرستان با فرم الکترونیک انجام و تخلفات به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.

نسخه الکترونیکی دامپزشکی در اصفهان عملیاتی شد

رئیس اداره دارو، درمان و ایمنی خوراک اداره کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: نسخه الکترونیک دامپزشکی پارسال با همکاری نظام دامپزشکی عملیاتی شد و بخش خصوصی استقبال کرده است.

ادیبان خاطرنشان کرد: هدف طرح نسخه الکترونیک رصد دارو و واکسن از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی است و برای اعمال نظارت‌ها روزانه حدود ۱۱ سامانه باید کنترل شود.