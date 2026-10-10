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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

جابه جایی بیش از ۱.۳ میلیون مسافر در سیستان و بلوچستان

جابه جایی بیش از ۱.۳ میلیون مسافر در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابه جایی یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۲۷۶ مسافر طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی ظهر شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۲۷۶ مسافر در قالب ۱۳۱ هزار و ۴۸۷ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان جابجا شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مجموع مسافران جابجا شده در این مدت، ۷۷۱ هزار و ۶۱۳ مسافر معادل ۵۹ درصد مربوط به سفرهای درون‌استانی و ۵۴۵ هزار و ۶۶۳ مسافر معادل ۴۱ درصد مربوط به سفرهای برون‌استانی بوده است.

وی با اشاره به نقش مهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی مسافران گفت: توسعه و تقویت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان، دسترسی مناسب به نقاط مختلف استان و ارتقای کیفیت خدمات سفر دارد.

مبارکی خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فعالیت شرکت‌های مسافربری، تلاش می‌کند زمینه ارائه خدمات ایمن، مطلوب و باکیفیت به مسافران در سفرهای درون‌استانی و برون‌استانی را فراهم کند.

کد مطلب 6973373

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