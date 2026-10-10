به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت روز جهانی سلامت روان پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

همکاران ارجمند، متخصصان و فعالان حوزه سلامت روان، خانواده‌های گرانقدر و مردم شریف ایران

روز جهانی سلامت روان، فرصتی است برای بازاندیشی در یکی از بنیادی‌ترین ابعاد سلامت انسان و جامعه؛ چرا که سلامت روان، تنها نبود اختلالات روانی نیست، بلکه با احساس امنیت، آرامش، امید، تعلق، توانمندی و برخورداری از زندگی باکیفیت پیوندی عمیق دارد.

شعار امسال روز جهانی سلامت روان، «تجربه‌های زیسته شنیده شوند؛ صداهای واقعی، تغییرات واقعی»، دعوتی جدی به تغییر در نگاه و عمل است؛ دعوت به اینکه صدای افرادی را که با مسائل و چالش‌های سلامت روان زندگی کرده‌اند، بشنویم، تجربه‌های آنان را جدی بگیریم و این تجربه‌ها را در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و طراحی خدمات وارد کنیم.

سازمان بهزیستی کشور در مسیر تحول و ارتقای خدمات سلامت روان، بر این باور است که باید از رویکرد «ارائه خدمت برای مردم» به سوی «طراحی و ارائه خدمت با مردم» حرکت کنیم. مردم، خانواده‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات، تنها مخاطب و بهره‌مند از سیاست‌ها و برنامه‌ها نیستند؛ آنان صاحبان تجربه و شریکان ارزشمند ما در شناخت مسئله، یافتن راه‌حل و ارزیابی اثربخشی خدمات هستند.

از این منظر، تجربه زیسته در کنار دانش تخصصی و یافته‌های علمی قرار می‌گیرد و حاصل این پیوند، می‌تواند به شکل‌گیری خدماتی انسان‌محور، مبتنی بر شواهد، واقع‌بینانه، در دسترس و پاسخگو منجر شود.

ما در سازمان بهزیستی کشور بر این باوریم که سلامت روان، مسئولیتی فردی، سازمانی و در عین حال اجتماعی و بین‌بخشی است. هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه ابعاد این حوزه باشد. سلامت روان جامعه، محصول همکاری و هم‌افزایی خانواده‌ها، نظام سلامت، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تخصصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، نهادهای اجتماعی و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی مردم در ارتباط هستند.

از این رو، مسیر پیش‌رو، مسیر همکاری، هم‌افزایی و مسئولیت مشترک است.

در این مسیر، وظیفه ما تنها افزایش تعداد خدمات نیست؛ بلکه باید همزمان به کیفیت، اثربخشی، دسترسی عادلانه، پیشگیری، مداخلات زودهنگام و تناسب خدمات با نیازهای واقعی مردم توجه کنیم. سیاست‌گذاری در حوزه سلامت روان باید بیش از گذشته به شواهد علمی و تجربه‌های واقعی جامعه متکی باشد و ارزیابی موفقیت ما نیز باید در نهایت بر اساس تغییری باشد که در کیفیت زندگی مردم ایجاد می‌کنیم.

امروز از همه همکارانم در سازمان بهزیستی کشور، روان‌شناسان، مشاوران، مددکاران اجتماعی، متخصصان و صاحب‌نظران، مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی تحت نظارت سازمان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خانواده‌ها و همه فعالان این حوزه دعوت می‌کنم که با نگاهی تازه و با تکیه بر دانش، تجربه و مشارکت مردم، این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.

بیایید شنیدن را به مشارکت، مشارکت را به دانش، دانش را به سیاست، سیاست را به خدمت و خدمت را به تغییر واقعی در زندگی مردم تبدیل کنیم.

بیایید تجربه‌های زیسته را نه در حاشیه، بلکه در متن تصمیم‌گیری‌ها قرار دهیم؛صدای مردم را بشنویم، آن را درک کنیم و به آن پاسخ دهیم؛از تجربه‌ها بیاموزیم، از شواهد استفاده کنیم و برای آینده بهتر تصمیم بگیریم.

هدف نهایی ما روشن است: جامعه‌ای که در آن سلامت روان، حق همگان باشد؛ خدمات مؤثر و باکیفیت در دسترس مردم قرار گیرد و هیچ فرد و خانواده‌ای در مواجهه با مسائل سلامت روان احساس تنهایی و بی‌پناهی نکند.

روز جهانی سلامت روان را به همه مردم شریف ایران، خانواده‌های عزیز، متخصصان، کارشناسان، مددکاران، روان‌شناسان، مشاوران، سازمان‌های مردم‌نهاد و تمامی فعالان و خدمتگزاران این عرصه صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان برای ارتقای سلامت روان جامعه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم با همدلی و همکاری همه بخش‌های جامعه، «صداهای واقعی» را به رسمیت بشناسیم، از «تجربه‌های زیسته» بیاموزیم و با تبدیل این تجربه‌ها به سیاست و خدمت، زمینه‌ساز تغییرات واقعی و پایدار در زندگی مردم باشیم.

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر که جز نکوییِ اهل کرم نخواهد ماند