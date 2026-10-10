صعود پرقدرت بورس با جهش ۱۳۴ هزار واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC)، آخرین آمارهای ثبت‌شده از معاملات بازار سرمایه در روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۱۸) نشان می‌دهد که وضعیت بازار در ساعت ۱۲:۵۴:۲۹ با پایان زمان دادوستدها بسته اعلام گردید و تابلوی معاملات تا لحظه ثبت آخرین اطلاعات قیمت در ساعت ۱۲:۵۴:۰۴، حاکی از روندی پرتقاضا و تماماً صعودی بوده است.

بر اساس این اطلاعات رسمی، نماگر شاخص کل بورس با جهش چشمگیر ۱۳۴,۴۰۰.۹۹ واحدی به سطح ۸,۲۶۵,۴۸۰.۶ واحد دست یافت. هم‌راستا با این رشد، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با افزایش ۲۲,۰۹۲.۴۵ واحدی روبه‌رو شد و در ارتفاع ۲,۱۷۲,۵۲۴.۶۳ واحدی کار خود را به پایان رساند.

همچنین بر پایه ارقام نهایی منتشرشده، ارزش کل بازار سرمایه به عدد ۲۳۹,۳۹۰,۹۸۰.۴۸۲ میلیارد ریال (B) رسید. طی جریان مبادلات این روز، معامله‌گران موفق به ثبت ۹۸۵,۴۴۰ فقره دادوستد شدند که از طریق آن، حجم معاملاتی معادل ۷۸.۰۷۲ میلیارد برگه سهم (B) دست‌به‌دست گردید و در پی آن ارزش معاملات رقمی بالغ بر ۴۲۲,۷۳۵.۶۷۸ میلیارد ریال (B) را به ثبت رساند.