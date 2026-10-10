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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

صعود پرقدرت بورس با جهش ۱۳۴ هزار واحدی شاخص کل

صعود پرقدرت بورس با جهش ۱۳۴ هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۱۸ مهر با رشد ۱۳۴ هزار واحدی در کانال ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC)، آخرین آمارهای ثبت‌شده از معاملات بازار سرمایه در روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۱۸) نشان می‌دهد که وضعیت بازار در ساعت ۱۲:۵۴:۲۹ با پایان زمان دادوستدها بسته اعلام گردید و تابلوی معاملات تا لحظه ثبت آخرین اطلاعات قیمت در ساعت ۱۲:۵۴:۰۴، حاکی از روندی پرتقاضا و تماماً صعودی بوده است.

بر اساس این اطلاعات رسمی، نماگر شاخص کل بورس با جهش چشمگیر ۱۳۴,۴۰۰.۹۹ واحدی به سطح ۸,۲۶۵,۴۸۰.۶ واحد دست یافت. هم‌راستا با این رشد، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با افزایش ۲۲,۰۹۲.۴۵ واحدی روبه‌رو شد و در ارتفاع ۲,۱۷۲,۵۲۴.۶۳ واحدی کار خود را به پایان رساند.

همچنین بر پایه ارقام نهایی منتشرشده، ارزش کل بازار سرمایه به عدد ۲۳۹,۳۹۰,۹۸۰.۴۸۲ میلیارد ریال (B) رسید. طی جریان مبادلات این روز، معامله‌گران موفق به ثبت ۹۸۵,۴۴۰ فقره دادوستد شدند که از طریق آن، حجم معاملاتی معادل ۷۸.۰۷۲ میلیارد برگه سهم (B) دست‌به‌دست گردید و در پی آن ارزش معاملات رقمی بالغ بر ۴۲۲,۷۳۵.۶۷۸ میلیارد ریال (B) را به ثبت رساند.

کد مطلب 6973375
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      الان ۳۲۱ نماد منفی یا صف فروشه ولی شاخص مثبته این از شاهکارهای صیدیه
    • مالباخته ۹۹ IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      امروز پرتفوی بنده اکثرا صف فروش بود ولی شاخص ۱۲۳ هزار واحد رشد داشت به خدا اینطور پیش بره سهامداران مالباخته در شاخص ۱۰۰ میلیون هم سربسر نمیشن الان طوری شده حقوقی ها هم سهام های ضعیف را در صف فروش می فرشند سهمی که هر روز صف خریده می خرند
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      دو سوم سهام های بورس به اندازه سود بانکی هم رشد نداشته اند امروز هم اکثر سهام ها منفی بود
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      یه پرتفوی دارم حدود ۳۰تا سهمه سال ۹۹ دست من بود بهش اصلا دست نزده الان داشتم نگاهش می کردم دقیقا بعد شش سال ۲۱ درصد در سوده خگستر ۵۶ درصد در زیانه
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      چطور شاخص مثبته ! امروز زیانم بیشتر شد

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