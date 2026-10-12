صدور مجوز شورای اقتصاد برای واردات تجهیزات تولید تایرهای سنگین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای اقتصاد در مصوبه‌ای با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز خرید و واردات کالا و خدمات خارجی برای اجرای طرح «تولید انواع تایرهای سنگین و فوق‌سنگین» موافقت کرد.

براساس این ابلاغیه، مجوزهای لازم با استناد به بندهای «الف» و «ب» ماده ۵ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» صادر شده است.

طبق این مصوبه، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز پروژه به میزان حداقل ۲۹ درصد (معادل ۲۸ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۹۷۸ یورو) از داخل کشور در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که بخشی از این سهم داخلی، معادل ۵ درصد از کل مبلغ پروژه (۴ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۶۵ یورو)، برای خرید مواد اولیه، اجزا، قطعات و تجهیزات از خارج اختصاص دارد که صرفاً توسط سازندگان ذی‌صلاح داخلی انجام خواهد شد. همچنین با حداکثر ۷۱ درصد (معادل ۷۱ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۴۷ یورو) خرید از خارج از کشور برای این پروژه موافقت شده است.

اجرای این مصوبه مشروط به رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی، ملاحظات پدافند غیرعامل و اخذ مجوزهای مربوطه است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر شش ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.