به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد اخلاقی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست ویژه امروز (دوشنبه ۲۰ مهرماه) ضمن گرامی‌داشت یاد رهبر شهیدمان و سایر شهدا، ضمن تشریح سوابق، اقدامات و عملکردش در سال های گذشته، گفت: هیچگاه در طول خدمت علاقمند به گرفتن مسئولیت نبودم و در مسئولیت پیشنهادی هم که به بنده ابلاغ و تکلیف شد در صورت تشخیص و تایید نمایندگان مجلس به عهده خواهم گرفت و با تمام قدرت انجام خواهم داد.

وی افزود: بنده در راستای اینکه مطمئن شوم توانایی انجام این ماموریت را دارم، در دو هفته گذشته خدمت فرماندهان نظامی رسیدم و توقعاتشان را یادداشت کردم و به این جمع‌بندی رسیدم که با لطف و توکل به پروردگار متعال، امکان انجام این ماموریت ها در وزارت دفاع وجود دارد و من هم می‌توانم گوشه‌ای از این مسئولیت را در این وزارتخانه برعهده بگیرم.

اخلاقی عنوان کرد: بدیهی است یک نفر به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد ولی اگر راهبری مجموعه ای انقلابی و جهادگر را برعهده داشته و خودش هم در این مسیر تجربه داشته باشد به احتمال زیاد به اهدافش خواهد رسید.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به نکات مهم برنامه های پیشنهادی، یادآور شد: اولویت‌هایم برای اداره وزارت دفاع در برنامه پیشنهادی ۱۶ مورد است که یکی از آنها باز معماری و بازآفرینی وزارت دفاع آینده است

اخلاقی تصریح کرد: بازسازی زیرساخت‌های تولیدی صنعتی با رعایت پدافند غیرعامل از دیگر مواردی است که در برنامه ها درج شده است، از طرفی امروزه فقط به دنبال محصولات جدیدی هستیم که توانایی تولید و فناوری جدید را حداکثر در طول شش ماه داشته باشیم بنابراین اتصال فناوری بدیع و نوظهور در راستای نوآوری جهشی در سامانه‌های دفاعی از مهمترین اهدافمان در ۲۲ ماه باقی مانده تا پایان دولت است.

وی از ارتقای بهره‌وری به عنوان دیگر اولویت‌های خود برای اداره این وزارتخانه یاد کرد و افزود: باید تلاش کنیم که از داشته‌ها بهترین استفاده و بالاترین بهره‌وری را داشته باشیم و این را در کوتاه‌ مدت دنبال خواهیم کرد. همچنین توسعه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل دفاعی در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح از دیگر برنامه‌هایی است که داریم

وزیر پیشنهادی دفاع افزود: به موازات تمام این اقدامات، توجه به معیشت، مسکن و درمان بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از نظر اهمیت، هم‌وزن سایر محورهای برنامه است.

اخلاقی تصریح کرد: تعامل موثر و هدفمند با مجلس و نیروهای مسلح و همچنین استفاده از مولدسازی اراضی و املاک نیروهای مسلح برای دستیابی به این اهداف را دنبال خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران گفت: افزایش بهره‌وری حتماً موردنظر ماست. نظارت مؤثر بر عملکرد از قبل وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد، اما با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

اخلاقی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت زمین‌های در اختیار نیروهای مسلح گفت: بنده نیز معتقدم که باید از این ظرفیت استفاده شود؛ از نظر بنده، حتی مهم‌تر از برد موشک، روحیه استکبارستیزی مردم است؛ بخشی از این مردم که حضورشان بسیار برجسته بوده، نیروهای مسلح هستند.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به اولویت ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح اظهار کرد: یکی از اولویت‌های کاری بنده به‌عنوان وزیر دفاع، پیگیری ساخت مسکن برای نیروهای مسلح است. امسال در برنامه نیروهای مسلح، موضوع واگذاری ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مطرح شده است.

وی با اشاره به وضعیت پدافند هوایی کشور اظهار کرد: از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیری تخصیص بودجه‌ها، موضوع تقویت پدافند هوایی را با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم در این دوره توجه بیشتری به این حوزه شود.

اخلاقی تاکید کرد: سلامت اقتصادی وزارت دفاع موضوع مهم دیگری است که نمایندگان مطرح کردند و این موضوع را در روش‌هایی که در سال‌های خدمت داشتم با جدیت دنبال کردم و قطعاً در روز اول شروع فعالیت هم نیز به این مهم خواهم پرداخت.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به سوال دیگری که توسط نمایندگان در خصوص بینش وی نسبت به جنگ مطرح شد، گفت: مسلم است ما بینشی جز آنچه امام شهیدمان داشتند و امروز رهبر معظم انقلاب دارند، نداریم و بدون ذره ای کاستی آنرا دنبال می‌کنیم و مجری اوامر مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا هستیم.

وی در مورد تحقیقات و نوآوری که نمایندگان بر آن تاکید کرده بودند، گفت: ما در تحقیقات و نوآوری حتما پویا خواهیم بود و از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده خواهیم کرد و معتقدیم برای رسیدن به سلاح و تکنولوژی باید از مسیری حرکت کنیم که بتوانیم در مقابل دشمن تاب‌آوری را بالا ببریم.

وی در ادامه با اشاره به تحریم‌های طولانی‌مدت کشور گفت: ایران ۴۷ سال است که تحت تحریم قرار دارد، اما آیا این تحریم‌ها توانسته است تاب‌آوری ملت ایران را به صفر برساند؟ ما در شرایط تحریم نیز تجهیزات تولید کرده‌ایم و پشتیبانی موشکی را انجام داده‌ایم و در انجام وظایف نیروهای مسلح با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

وزیر پیشنهادی دفاع یادآور شد: تامین تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح برای مقابله با دشمن را با هر روش و تدبیری دنبال کرده‌ایم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی درباره رصد تهدیدات و به‌روزرسانی توان دفاعی کشور گفت: دشمن به‌طور مستمر از روش‌های مختلف برای تقویت توان خود و ضربه زدن به کشور استفاده می‌کند و ما نیز این تحولات را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کنیم و متناسب با روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده دشمن، تجهیزات نیروهای مسلح را به‌روز می‌کنیم.

وزیر پیشنهادی دفاع در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و ملی در صنعت دفاعی گفت: مشارکت بخش خصوصی از سال‌های گذشته در اهداف وزارت دفاع قرار داشته اما ضرورت آن امروز بیشتر شده است.

اخلاقی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی توان دفاعی کشور، بر ادامه تلاش‌ها برای تامین تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و پشتیبانی دفاعی تاکید کرد.