فاز نخست زیرسازی و آسفالت سه روستا با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل الیاسی عصر دوشنبه در آیین افتتاح طرح‌های عمرانی این بخش، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرسازی و آسفالت معابر روستایی اظهار کرد: در فاز نخست این پروژه‌ها، حدود ۱۲ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در سه روستا اجرا شده که برای اجرای آن حدود ۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: فاز نخست عملیات اجرایی در این سه روستا به پایان رسیده و فاز دوم نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

شهردار لوداب با اشاره به وضعیت اجرای طرح در روستای آباده گفت: در این روستا تاکنون عملیات زیرسازی انجام شده، اما هنوز آسفالتی اجرا نشده است که امیدواریم در آینده نزدیک این بخش از پروژه نیز به سرانجام برسد.

الیاسی درباره اجرای طرح‌های جدول‌گذاری در روستاهای موردنظر نیز بیان کرد: با وجود اینکه فرماندار بویراحمد از پیش‌بینی اعتبار برای این بخش خبر داده است، اعتبار مربوطه هنوز به شهرداری ابلاغ نشده و پیگیری‌ها برای مبادله موافقت‌نامه در حال انجام است.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ اعتبار و طی مراحل اداری، عملیات جدول‌گذاری در این روستاها نیز آغاز خواهد شد.

شهردار لوداب با اشاره به نیازهای عمرانی این بخش، خواستار حمایت بیشتر نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات ملی شد و گفت: انتظار داریم با رایزنی و پیگیری از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اعتبارات ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های لوداب اختصاص یابد.

الیاسی تأکید کرد: تأمین منابع مالی بیشتر می‌تواند زمینه تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم این بخش را فراهم کند.