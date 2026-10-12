سانحه تصادف در محور چایپاره – خوی ۲ فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در تشریح این خبر اظهار کرد: روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، در پی تماس با مرکز پیام اورژانس مبنی بر وقوع حادثه تصادف در محور چایپاره – خوی، روبروی سی‌ان‌جی شهرداری، بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان اورژانس در صحنه، این سانحه ناشی از برخورد خودروی سواری سمند با خودروی نیسان رخ داده است.

رضازاده ادامه داد: متأسفانه در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و پیکرهای آنان پس از تأیید و هماهنگی‌های لازم، تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

وی با اشاره به اهمیت حیاتی رعایت اصول رانندگی ایمن، توصیه‌های اکیدی را متوجه رانندگان کرد.

وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت فاصله طولی مطمئنه، به‌ویژه در جاده‌های برون‌شهری، خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ترافیکی و کاهش آسیب‌های ناشی از آن دارد.