به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در جلسه «انس و مودت» با پایوران این سپاه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تبیین معجزات الهی در طول تاریخ انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: اگر ملت ایران ایمان و آمادگی خود را حفظ کند، نصرت الهی شامل حال او خواهد شد و دشمن در محاسبات خود همچنان شکست خواهد خورد.

سردار حسن‌زاده با اشاره به اینکه بسیاری از مردم، از کارنامه درخشان پیشرفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به‌خصوص عملکرد سپاه در دوران جنگ‌های اخیر اطلاع کافی ندارند، به تبیین «معجزات الهی» در طول تاریخ انقلاب اسلامی پرداخت.

وی مقطع پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز را سرشار از معجزات تدریجی دانست و نمونه‌هایی همچون واقعه طبس و ایستادگی هشت‌ساله در برابر دشمن بعثی را از مصادیق آن برشمرد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ خاطرنشان کرد: وعده امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب در حرم امام رضا (ع) درباره ویران‌سازی تل‌آویو و حیفا در صورت خطای دشمن، همگی نشانه‌های قدرت الهی و ایستادگی ملت ایران است.

سردار حسن‌زاده در ادامه، به طراحی‌های پیچیده دشمن در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که به‌منظور سرنگونی نظام اسلامی و ترور رهبری و فرماندهان عالی‌رتبه، تخریب زیرساخت‌های موشکی، پدافندی، هسته‌ای و انتظامی و ایجاد ناآرامی در تهران صورت گرفت اشاره و بیان کرد: به اذن خداوند متعال و عنایت اهل بیت (ع) و جانفشانی رزمندگان اسلام، نه‌تنها اهداف اعلامی دشمن محقق نشد، بلکه ایران اسلامی مقتدرانه ایستاد، پاسخ مؤثر داد و به پیروزی رسید.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) با تأکید بر اینکه امروز ایران یکی از چهار قدرت جهانی است، تصریح کرد: اگر ایمان و آمادگی خود را حفظ کنیم، نصرت الهی شامل حال ملت ایران خواهد شد؛ همچنان‌که در جنگ اخیر با وجود آسیب به زیرساخت‌ها، کشور قوی‌تر از گذشته و استوار ماند.

وی با اشاره به برکات و معجزات رخ‌داده پس از شهادت رهبر عزیز انقلاب، اداره کشور به مدت ۱۰ روز بدون فرمانده کل قوا، برگزاری مراسم تشییع ده‌ها میلیونی رهبر شهید، بیعت بیش از ۲۲۰ شبه مردم با رهبر انقلاب و زنده‌ماندن حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در همان مکان شهادت پدر را از الطاف خداوند دانست.

سردار حسن‌زاده با استناد به سیره امیرالمؤمنین (ع) و غفلت مردم از معجزات زمان خود، هشدار داد که نادیده‌گرفتن نعمت‌های الهی می‌تواند موجب قهر خداوند، افتادن در آغوش طاغوت و از دست رفتن منابع کشور و عزت ملی مردم شود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ به دستاوردهای سپاه پاسداران در دوران جنگ اشاره و از تولید حجم گسترده موشک و پهپاد، ابتکارات رزمندگان اسلام در نبرد با شیطان بزرگ، اجرای رزمایش‌های بزرگ از جمله رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان و ۴۰ هزار نفری موتورسواران، و سایر برنامه‌های منسجم اجرا شده توسط سپاه تقدیر کرد.

وی با بیان خاطره‌ای از شهید سید حسن نصرالله درباره سه ویژگی محبوب رهبر شهید انقلاب (توکل قوی به خدا، دعا و توسل فراوان، و رضایت و شکرگزاری همیشگی) بر لزوم الگوگیری از این فضایل تأکید کرد و همگان را به حفظ وحدت، ایمان و آمادگی در برابر دشمنان فراخواند.