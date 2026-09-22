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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال؛

سایپا صدرنشین شد؛ شکست سنگین هوادار در تهران

سایپا صدرنشین شد؛ شکست سنگین هوادار در تهران

در پایان هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال، تیم ساپیا با کسب دومین برد متوالی در صدر جدول قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم و پایانی هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور با انجام ۵ بازی پیگیری شد که شاگردان ابراهیم صادقی در سایپا با کسی دومین پیروزی متوالی در صدر جدول قرار گرفتند.

نتایج بازی‌های امروز لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* مس کرمان صفر - سایپا یک (رضا زاهدتبار)

* هوادار صفر - بعثت کرمانشاه ۳ (امین اسدی دو بار و مرتضی حسین زاده)

* کاراگستر صفر - مس رفسنجان صفر

* نفت مسجد سلیمان صفر - پالایش نفت بندرعباس یک (مرتضی خراسانی)

* نفت و گاز گچساران صفر - آریو اسلامشهر یک (محمد نمازی)

نتایج دیدارهای روز گذشته لیگ دسته اول فوتبال

* نیروی زمینی صفر - فرد البرز یک

* جزیره قشم ۲ - فولاد ب ۲

* شاهین بندر عامری صفر - پارس جنوبی جم صفر

سایپا صدرنشین شد؛ شکست سنگین هوادار در تهران
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته دوم

کد مطلب 6955555

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