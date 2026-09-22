سایپا صدرنشین شد؛ شکست سنگین هوادار در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم و پایانی هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال امروز سهشنبه ۳۱ شهریور با انجام ۵ بازی پیگیری شد که شاگردان ابراهیم صادقی در سایپا با کسی دومین پیروزی متوالی در صدر جدول قرار گرفتند.
نتایج بازیهای امروز لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:
* مس کرمان صفر - سایپا یک (رضا زاهدتبار)
* هوادار صفر - بعثت کرمانشاه ۳ (امین اسدی دو بار و مرتضی حسین زاده)
* کاراگستر صفر - مس رفسنجان صفر
* نفت مسجد سلیمان صفر - پالایش نفت بندرعباس یک (مرتضی خراسانی)
* نفت و گاز گچساران صفر - آریو اسلامشهر یک (محمد نمازی)
نتایج دیدارهای روز گذشته لیگ دسته اول فوتبال
* نیروی زمینی صفر - فرد البرز یک
* جزیره قشم ۲ - فولاد ب ۲
* شاهین بندر عامری صفر - پارس جنوبی جم صفر
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