سایپا صدرنشین شد؛ شکست سنگین هوادار در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم و پایانی هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور با انجام ۵ بازی پیگیری شد که شاگردان ابراهیم صادقی در سایپا با کسی دومین پیروزی متوالی در صدر جدول قرار گرفتند.

نتایج بازی‌های امروز لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* مس کرمان صفر - سایپا یک (رضا زاهدتبار)

* هوادار صفر - بعثت کرمانشاه ۳ (امین اسدی دو بار و مرتضی حسین زاده)

* کاراگستر صفر - مس رفسنجان صفر

* نفت مسجد سلیمان صفر - پالایش نفت بندرعباس یک (مرتضی خراسانی)

* نفت و گاز گچساران صفر - آریو اسلامشهر یک (محمد نمازی)

نتایج دیدارهای روز گذشته لیگ دسته اول فوتبال

* نیروی زمینی صفر - فرد البرز یک

* جزیره قشم ۲ - فولاد ب ۲

* شاهین بندر عامری صفر - پارس جنوبی جم صفر