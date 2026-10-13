معدل امتحانات نهایی دوازدهم در رودان رشد کرد

عبدالله عبدی بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم مدارس متوسطه نظری رودان نسبت به سال تحصیلی گذشته ۱.۴۲ نمره افزایش یافته است.

وی افزود: این رشد در تمامی رشته‌های پایه دوازدهم محقق شده و نشان دهنده بهبود عملکرد آموزشی مدارس شهرستان است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان با اشاره به جایگاه استان هرمزگان در نتایج امتحانات نهایی، بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های وزارت آموزش و پرورش هرمزگان از نظر میزان رشد معدل امتحانات نهایی در رتبه نخست کشور قرار گرفته و شهرستان رودان نیز سهم مؤثری در این موفقیت داشته است.

عبدی بحرینی با تشریح برنامه‌های اجرا شده برای ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: برگزاری یک‌هزار و ۶۰۰ جلسه آموزشی ۹۰ دقیقه‌ای در قالب طرح «طلوع پرواز» برای دانش‌آموزان متوسطه نظری، توانمندسازی مشاوران آموزشی، توزیع کتاب «یار نهایی» با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، برگزاری دوره‌های تخصصی کیفیت‌بخشی برای دبیران، توزیع کتاب‌های کمک‌آموزشی اهدایی و برگزاری کلاس‌های آموزشی مجازی در سطح استان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

وی با قدردانی از تلاش دبیران، مدیران مدارس و عوامل آموزشی، تصریح کرد: ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان، افزایش آمادگی برای امتحانات نهایی و کاهش اضطراب تحصیلی از اهداف اصلی این برنامه‌هاست.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان، خاطرنشان کرد: طرح‌ها و برنامه‌های متعددی برای ارتقای هرچه بیشتر جایگاه علمی شهرستان در سال‌های تحصیلی پیش‌رو در دست اجراست و این مسیر با حمایت مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و همراهی جامعه خیرین ادامه خواهد یافت.