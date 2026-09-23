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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۰

اصلاح ۶ نقطه پرتصادف سمنان؛ ۵ هزار کیلومتر خط‌کشی راه‌ها انجام شد

اصلاح ۶ نقطه پرتصادف سمنان؛ ۵ هزار کیلومتر خط‌کشی راه‌ها انجام شد

سمنان- رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری سمنان از اصلاح شش نقطه پر تصادف در راه‌های استان خبر داد و گفت: طی شش ماهه سال جاری پنج هزار کیلومتر خط کشی راه‌ها انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح چهارشنبه در بازدید راه‌های مواصلاتی سمنان با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و ایمنی در محورهای مواصلاتی استان سمنان، اظهار کرد: ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی ادامه داد: طی سال جاری شش نقطه پر تصادف در محورهای مواصلاتی استان اصلاح و اقدامات لازم برای افزایش ایمنی این نقاط انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی حاشیه راه‌ها، بیان کرد: در این مدت ۱۶ کیلومتر حفاظ ایمنی شامل گاردریل و نیوجرسی در نقاط ضروری محورهای استان نصب شده است.

نظری همچنین از اجرای پنج هزار کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و بیان کرد: خط‌کشی راه‌ها از اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی و هدایت بهتر کاربران جاده‌ای به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های روشنایی در محورهای استان، ادامه داد: هشت نقطه روشنایی نقطه‌ای و شش کیلومتر روشنایی طولی در نقاط مختلف راه‌های استان اجرا و تکمیل شده است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان همچنین از تکمیل و نصب شش هزار و ۱۰۰ عدد علائم اخطاری و انتظامی خبر داد و افزود: در این مدت ۴۰۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی نیز در محورهای مواصلاتی استان نصب شده است.

نظری اضافه کرد: برای افزایش ایمنی و هشداردهی به کاربران جاده‌ای، هشت هزار مورد تجهیزات ایمنی و ۴۰ دستگاه چراغ چشمک زن نیز در نقاط مورد نیاز محورهای استان نصب شده است.

وی تأکید کرد: اجرای مستمر طرح‌های ایمنی، اصلاح نقاط پر تصادف، تکمیل علائم و تجهیزات جاده‌ای و ارتقای شرایط فنی محورهای مواصلاتی با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6955936

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