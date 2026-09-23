به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح چهارشنبه در بازدید راه‌های مواصلاتی سمنان با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و ایمنی در محورهای مواصلاتی استان سمنان، اظهار کرد: ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی ادامه داد: طی سال جاری شش نقطه پر تصادف در محورهای مواصلاتی استان اصلاح و اقدامات لازم برای افزایش ایمنی این نقاط انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی حاشیه راه‌ها، بیان کرد: در این مدت ۱۶ کیلومتر حفاظ ایمنی شامل گاردریل و نیوجرسی در نقاط ضروری محورهای استان نصب شده است.

نظری همچنین از اجرای پنج هزار کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و بیان کرد: خط‌کشی راه‌ها از اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی و هدایت بهتر کاربران جاده‌ای به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های روشنایی در محورهای استان، ادامه داد: هشت نقطه روشنایی نقطه‌ای و شش کیلومتر روشنایی طولی در نقاط مختلف راه‌های استان اجرا و تکمیل شده است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان همچنین از تکمیل و نصب شش هزار و ۱۰۰ عدد علائم اخطاری و انتظامی خبر داد و افزود: در این مدت ۴۰۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی نیز در محورهای مواصلاتی استان نصب شده است.

نظری اضافه کرد: برای افزایش ایمنی و هشداردهی به کاربران جاده‌ای، هشت هزار مورد تجهیزات ایمنی و ۴۰ دستگاه چراغ چشمک زن نیز در نقاط مورد نیاز محورهای استان نصب شده است.

وی تأکید کرد: اجرای مستمر طرح‌های ایمنی، اصلاح نقاط پر تصادف، تکمیل علائم و تجهیزات جاده‌ای و ارتقای شرایط فنی محورهای مواصلاتی با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای در دستور کار قرار دارد.