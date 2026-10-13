به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «وزارت آب» به نویسندگی مهام میقانی، کارگردانی مهرداد مصطفوی و تهیه‌کنندگی رامین سپاسی، از ۱۳ آبان در تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود. مجتبی پیرزاده و میلاد شجره بازیگران این نمایش هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «تهران با بحران شدید کم‌آبی روبه‌رو شده و تنها یک مخزن آب باقی مانده است. حالا سرنوشت همین آخرین ذخیره‌ آب، سرنوشت شهر را رقم خواهد زد.»

مریم نورمحمدی طراح لباس، انوشیروان آریا طراح صحنه و سازنده ویدئو، نیلوفر نقیب ساداتی و محمدرضا رحمتی طراحان نور، سیاوش تصاعدیان طراح گرافیک، امیر صدیقیان طراح صدا و موسیقی، مصطفی قاهری سازنده تیزر و عکاس، ایلیا شمس مدیر روابط عمومی، شروین عقیلی مسئول ویدئومپینگ، محمدجواد شیخ سازنده دکور و پرمون فروتن، پارمیس باقری و مبینا شهرآبادی اعضای گروه کارگردانی این نمایش هستند.

نمایش «وزارت آب» از ۱۳ آبان، ساعت ۲۱ در تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.