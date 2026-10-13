عباس غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این مراسم با عنوان «شهدای غرب خون» اظهار کرد: این یادواره به منظور بزرگداشت یاد و خاطره ۲۸ شهید غریب جبهه غرب که در عملیاتی در کردستان به شهادت رسیدند، امشب ۲۱ مهرماه از ساعت ۱۹ در میعادگاه حسینیه امیرچقماق یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم حجت‌الاسلام محمدتقی وکیل‌پور به سخنرانی و روایتگری خواهد پرداخت و حاج مهدی سلحشور نیز به مرثیه‌سرایی می‌پردازد.

غلامی با تشریح وقایع آن دوران تصریح کرد: در ۲۱ مهرماه سال ۱۳۶۲ مصادف با ششم محرم، گروهی از نوجوانان و جوانان بسیجی یزدی در جریان اعزام به جبهه غرب، در روستاهای «نیر» و «تنگی‌سر» استان کردستان با عناصر ضد انقلاب درگیر شدند.

وی افزود: در این واقعه تعدادی از رزمندگان به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر پس از اسارت به دست عوامل گروهک دموکرات، تحت شکنجه‌های شدید به شهادت رسیدند که این واقعه سندی از جنایات گروهک‌های تروریستی در ابتدای انقلاب است.

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان یزد تصریح کرد: این یادواره به همت خانواده‌های معظم شهدای غریب جبهه غرب و با مشارکت حوزه هنری استان یزد، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بسیج سپاه الغدیر، صدا و سیمای مرکز یزد و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.